Amical ‍: Un super Aubameyang porte l'OM contre Aston Villa

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Après deux matchs nuls de rang, l'OM renouait avec le succès contre Aston Villa (3-1). Les Phocéens prenaient les devants d'entrée grâce à Greenwood, auteur de son 7e but cet été (5e). McGinn égalisait dans la foulée d'un piqué malgré une probable position de hors-jeu (8e). L'OM allait chercher sa victoire grâce à un entrant et pas n'importe lequel, Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais s'offrait un doublé en trois minutes (76e, 79e) pour enflammer le Vélodrome et donner un bel élan à Marseille 6 jours avant de débuter la Ligue 1 à Rennes.