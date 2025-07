Amical ‍: L'OM domine tranquillement Gérone

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Après son match nul contre l'Olympic de Charleroi, l'OM a repris sa marche en avant dans les matchs amicaux. En Andorre, les hommes de Roberto de Zerbi ont dominé Gérone 2-0 avec une prestation très convenable. Les Phocéens maîtrisaient les débats mais c'est sur penalty qu'ils constituaient leur avantage. Greenwood obtenait le premier, très généreux, et le transformait (35e). Gouiri se chargeait du second après une faute plus évidente sur Harit (62e). L'OM enchaînera avec un nouveau match mardi contre Valence, à Tarragone (Catalogne).