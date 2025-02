Allez l’OM et Viva l’Algérie, le Vélodrome explose

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Déjà plein à craquer à chaque match, le Vélodrome croule sous les demandes depuis que deux stars de l'Algérie ont signé à l'OM cet hiver.

Depuis plus de 10 ans et la présence de Foued Kadir, l’OM n’avait pas compté de joueurs algériens dans ses rangs. Même si Maxime Lopez avait des origines de l’autre côté de la Méditerranée, le club olympien a franchi un cap en recrutant à quelques jours d’intervalle Amine Gouiri à Rennes et Ismaël Bennacer au Milan AC. De quoi faire le bonheur des nombreux supporters algériens de l’OM, que ce soit au pays ou dans la cité provençale. Footballeur franco-algérien et désormais entraîneur du club voisin de Martigues, Hakim Malek se réjouit de voir la communauté algérienne bien représentée dans le 11 de l’OM.

« C’est une grande nouvelle. On connaît la fierté nationale que peuvent avoir les Algériens. J’imagine des drapeaux dans chaque tribune pour leur première commune au Vélodrome ! À mon avis, ça sera encore plus dur de trouver des places au stade vu la forte communauté », a livré à La Provence le technicien. Recruter des joueurs algériens n’a bien évidemment pas été un critère, mais ces deux venues provoquent un engouement encore plus important chez les supporters, qui étaient 200 à accueillir Bennacer à sa sortie de l’avion.

Le site de l'OM cartonne

🆕🇩🇿 Premières minutes d'@IsmaelBennacer avec l'@OM_Officiel et quel match 🌟 !



🐐 7,5 à @MonPetitGazon, qui a eu la bonne idée de le prendre dans son équipe 😉 ? pic.twitter.com/vtjoSKhzwh — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) February 12, 2025

Conséquence, dans un Vélodrome toujours bien garni, il sera très difficile de trouver des places pour les prochains matchs de l’OM à la maison. Le succès touche aussi le merchandising, le trafic du site web et les réseaux sociaux du club, qui ont récolté les lauriers de ce mercato à la sauce Fennec selon La Provence. Des nouveaux supporters qui arrivent donc, surtout que les très bons résultats actuels, et les performances réussies de Gouiri et Bennacer depuis leur arrivée, rendent cet ajustement hivernal au mercato encore plus enthousiasmant.