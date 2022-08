Alexis Sanchez, un coup de sang venu de Turquie !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Tout proche de l’OM, Alexis Sanchez est ciblé par Galatasaray, qui aimerait détourner l’international chilien de Marseille.

Tous les feux sont au vert, ou presque, pour la signature d’Alexis Sanchez à l’Olympique de Marseille. L’international chilien a officiellement résilié son contrat avec l’Inter Milan et peut désormais signer librement dans le club de son choix. Pablo Longoria a reconnu avant le match de l’OM contre Reims que l’ancien attaquant du FC Barcelone l’intéressait et des négociations sont en cours. Selon l’ensemble des médias italiens, un accord a été trouvé entre Alexis Sanchez et Marseille sur les bases d’un contrat de deux ans à hauteur de 3 millions d’euros annuel. Mais à en croire les informations du média turc Hurriyet, Galatasaray veut perturber les plans de l’OM dans la dernière ligne droite. En effet, le club stambouliote, qui s’est déjà offert Dries Mertens cet été, a pour ambition de réaliser un fabuleux coup double avec Alexis Sanchez en plus du Belge.

Galatasaray s'invite dans le dossier Alexis Sanchez

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sanchez Alexis (@alexis_officia1)

Galatasaray userait de tous les stratagèmes possibles et imaginables pour s’offrir Alexis Sanchez et aurait notamment sollicité Arda Turan et Hakan Çalhanoğlu, son coéquipier à l'Inter Milan et grand fan de Galatasaray, afin de convaincre Alexis Sanchez. Le média croit par ailleurs savoir que le vice-président du club Erden Timur a rencontré Alexis Sanchez vendredi à Milan pour lui exposer le projet de Galatasaray. D’après les informations du média turc, le club stambouliote proposerait à Alexis Sanchez un contrat équivalent à celui offert par l’OM, à savoir un contrat de deux ans et un salaire de 3 millions d’euros par an. Le média, dont les informations sont parfois à prendre avec des pincettes, conclut en affirmant que pour l’heure, Alexis Sanchez penche pour Galatasaray. Une information à confirmer alors que ce mardi encore, L’Equipe et La Provence consacraient leur Une à la signature jugée imminente d’Alexis Sanchez à l’Olympique de Marseille.