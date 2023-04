Alexis Sanchez s'en va, l'OM sous le choc

Dans : OM.

Par Claude Dautel

C'est la grande satisfaction du dernier mercato de l'Olympique de Marseille. Alexis Sanchez n'a pas déçu les supporters phocéens depuis qu'il a quitté l'Inter pour s'engager avec l'OM. Mais l'avenir de l'attaquant de 34 ans va s'inscrire loin de la cité phocéenne.

Le 10 août 2022, dans un bref communiqué, l’Olympique de Marseille enflammait les réseaux sociaux en annonçant la signature officielle d’Alexis Sanchez. Accueilli dans un délire total, l’attaquant international chilien savait qu’il devait répondre à l’énorme attente du Vélodrome, les fans phocéens étant conscients d’avoir dans leur effectif un joueur hors du commun. Même s’il a eu la bougeotte depuis le début de sa carrière, Alexis Sanchez s’est souvent montré efficace que ce soir avec le Barça, Arsenal ou bien l’Inter.

Et après un peu moins d’une saison à l’OM, El Nino Maravilla n’a pas déçu en marquant 16 buts toutes compétitions confondues (12 en Ligue 1, 2 en Ligue des champions et 2 en Coupe de France). Mais la belle histoire pourrait s’arrêter brutalement après seulement une saison. A en croire Le Quotidien du Sport, l’avenir d’Alexis Sanchez s’inscrit loin de Marseille, ce qui risque de chagriner les supporters de l'Olympique de Marseille, lesquels espéraient pouvoir profiter encore un peu du talent du goleador chilien.

🎥 𝗠𝗮𝗿𝘀 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼𝘀

🎬 𝗘𝗽𝗶𝘀𝗼𝗱𝗲 𝗜𝗫

✍️ « 𝗘𝗹 𝗡𝗶𝗻̃𝗼 𝗠𝗮𝗿𝗮𝘃𝗶𝗹𝗹𝗮 » #BienvenueSurMars 𝗔𝗹𝗲𝘅𝗶𝘀 𝗦𝗮́𝗻𝗰𝗵𝗲𝘇 🛸🇨🇱 pic.twitter.com/wooByhm8sg — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 10, 2022

Journaliste pour le média spécialisé, Jérémy Kinot affirme qu’Alexis Sanchez a définitivement tranché concernant son avenir, et que cela passe par un retour en Amérique du Sud, et plus précisément au club argentin de River Plate. Son dernier club avant de rejoindre l’Europe en 2011 et plus exactement l’Udinese. « Selon nos informations, auprès d’autres médias argentins, mais aussi chiliens, et de proches du joueur, une signature libre à River Plate est à ce jour une très forte probabilité. Certains médias estiment même que le n°70 de l’OM a déjà signé un pré-contrat ! Le joueur ayant décidé de ne pas se prononcer avant l’issue de la saison, pour ne pas perturber l’OM dans ses chances de terminer à la deuxième place. Pablo Longoria serait déjà au courant des intentions de son meilleur joueur, d’où ses recherches de plus en plus actives d’un buteur », indique le journaliste. Dans son contrat initial, Alexis Sanchez avait signé pour une saison plus une option pour une année supplémentaire que lui seul peut actionner. A priori ce ne sera pas le cas, et du côté de l'Olympique de Marseille, on va devoir profiter des derniers matchs d'Alexis Sanchez sous les couleurs provençales.