Alexis Sanchez fait grincer le vestiaire de l’OM !

Par Corentin Facy

Titulaire indiscutable depuis son arrivée à l’OM cet été, Alexis Sanchez fait l’unanimité auprès du staff d’Igor Tudor et des supporters.

Auteur de cinq buts depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille, Alexis Sanchez a sonné la révolte de son équipe face au Sporting Portugal il y a une semaine en Ligue des Champions (4-1). Grâce à gros pressing, sa marque de fabrique en Provence, il a réussi à égaliser face aux Portugais au cours d’une partie pourtant bien mal engagée durant laquelle l’OM avait concédé l’ouverture du score au bout d’une minute. Mais l’international chilien ne s’économise pas et c’est justement pour cette raison qu’il est déjà incontournable. Dans l’optique du match retour entre l’OM et le Sporting, ce mercredi à Lisbonne, Igor Tudor avait prévu de le laisser au repos face à Ajaccio samedi en Ligue 1. Mais à en croire les informations de L’Equipe, après avoir disputé la mise en place de veille de match avec les remplaçants, Alexis Sanchez s’est entretenu avec l’entraîneur de l’OM pour lui demander de manière très claire de débuter dans la peau d’un titulaire. Ce qu'il a obtenu.

Alexis Sanchez influence les choix de Tudor

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sanchez Alexis (@alexis_officia1)

Remplaçant à l’Inter Milan la saison dernière, Alexis Sanchez n’est pas venu à Marseille pour s’économiser et il l’a bien fait comprendre à Igor Tudor. L’entraîneur croate de l’OM avait convaincu sa star de démarrer sur le banc à Angers, trois jours après un match entre le Chili et le Qatar que Sanchez avait disputé en intégralité. Mais pour ce match de championnat contre Ajaccio, il n’était pas question pour l’ancienne star du FC Barcelone de démarrer sur le banc. En interne, on explique qu’Alexis Sanchez est le seul joueur de l’effectif capable de faire plier le très autoritaire Igor Tudor. Et globalement, l’attaquant marseillais rend bien à Igor Tudor la confiance qu’il lui accorde avec des prestations toujours abouties que ce soit techniquement mais également dans la débauche d’énergie. Avec un joueur capable de faire plier l’entraîneur de la sorte, l’équilibre du vestiaire pourrait en revanche être fragilisée à Marseille.

Un leadership incontesté dans le vestiaire de l'OM

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

« Mais dans l'équilibre du groupe, et pas seulement vis-à-vis de Suarez à qui il a chipé la place in extremis samedi, ses revendications et son statut pourraient faire grincer quelques dents » détaille le quotidien national dans son édition du jour. Le journal ajoute que Sanchez a un très gros caractère et que ses coéquipiers s’en rendent compte chaque jour à l’entraînement même si pour l’heure, personne n’ose contester l’exigence d’un champion tel qu’Alexis Sanchez. A l’Inter, en dépit de son faible temps de jeu, le Chilien se comportait de la même façon, n’hésitant pas à reprendre ses coéquipiers de volée quand cela était nécessaire, qu’il s’appelle Romelu Lukaku ou Lautaro Martinez. Pour l’heure, Alexis Sanchez n’a provoqué aucun clash à Marseille et ce n’est pas encore dans l’air. Mais son exigence et son influence auprès du staff d’Igor Tudor pourrait rapidement en agacer certains, notamment ses concurrents dans le secteur offensif.