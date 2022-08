Alexis Sanchez est officiellement un joueur de l'OM

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Après avoir passé sa visite médicale, Alexis Sanchez a officiellement signé son contrat avec l'Olympique de Marseille. Pablo Longoria réalise un coup spectaculaire avec le recrutement de l'international chilien.

« L’Olympique de Marseille annonce aujourd’hui la signature d’Alexis Sánchez. Libre de tout contrat, l’attaquant international chilien aux 143 sélections qui a remporté 17 trophées dans sa carrière s’est engagé après le succès de sa visite médicale. Né à Tocopilla (Chili) le 19 décembre 1988, il effectue ses débuts professionnels en 2005 dans son club formateur, le CD Cobreola.

Repéré par l’Udinese Calcio dès la saison suivante, il est recruté par le club italien et prêté pendant deux ans pour continuer de s’aguerrir. D’abord au Club Social y Deportivo Colo-Colo, club le plus populaire de son pays natal, puis à River Plate, l’un des clubs les plus prestigieux du continent sud-américain.

En 2008-2009, retour à l’Udinese pour s’imposer. Pendant trois saisons, il dispute plus de 100 matchs et termine meilleur espoir FIFA en 2011, devant Gareth Bale.

Ses performances dans le Calcio attirent les plus grands clubs européens et c’est le FC Barcelone de Pep Guardiola qui recrutera « El Nino Maravilla » en juillet 2011.

Avec les « Blaugrana », Alexis découvre la Ligue des Champions et remporte de nombreux trophées : Liga, Coupe du Roi, Coupe du Monde des Clubs, Supercoupe d’Europe et Supercoupe d’Espagne.

Au total, il dispute plus de 140 matchs pour 47 réalisations et notamment une dernière saison impressionnante avec 21 buts et 15 passes décisives en 54 matchs toutes compétitions confondues, avant de rejoindre la Premier League.

A l’été 2014, alors qu’il dispute la Coupe du Monde au Brésil avec son équipe nationale (2 buts et 1 passe décisive en 4 matchs) c’est Arsenal qui enrôle l’attaquant chilien.

Avec les Gunners, Alexis est régulièrement élu joueur du mois par les supporters. Par ailleurs, il termine 10ème au Ballon d’Or en 2015. En 3 ans et demi, alors que les saisons du club sont plutôt décevantes, il continue de performer en inscrivant 80 buts et délivrant 41 passes décisives en 166 rencontres. En parallèle, il remporte en 2015 et 2016 la Copa América avec « La Roja » et devient en 2017 le recordman de buts de son pays devant Marcelo Salas.

Il quittera Londres pour Manchester United lors du mercato d’hiver 2018 puis l’Inter Milan en 2019. Il participe activement aux récents titres du club Milanais : Serie A et Supercoupe d’Italie en 2021, Coupe d’Italie en 2022.

Buteur, passeur, rapide, agile et pouvant jouer à tous les postes du secteur offensif mais également très présent dans le pressing et dans les un-contre-uns, l’international chilien est un joueur de classe mondiale possédant une grande expérience du très haut niveau.

L’OM est heureux d’accueillir Alexis Sánchez au sein de son effectif pour accompagner son projet », indique l’Olympique de Marseille dans un communiqué.