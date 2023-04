Alexis Sanchez est monstrueux, l'OM tremble

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Dimanche soir au Groupama Stadium (1-2), Alexis Sanchez a été l’artisan principal de la victoire de l’OM face à l’OL.

Dans tous les bons coups, l’attaquant chilien de l’Olympique de Marseille a livré une prestation éclatante au Groupama Stadium. De nouveau aligné à la pointe de l’attaque après avoir évolué en soutien de Vitinha contre Troyes la semaine dernière, l’international chilien a été décisif sur l’ouverture du score de Cengiz Ünder avant d’être à l’origine de l’action amenant le contre son camp de Malo Gusto en fin de match. Comme souvent cette saison, l’homme aux 16 buts toutes compétitions confondues a été déterminant et c’est en toute logique qu’il a hérité de la note de 7/10 dans les colonnes de L’Equipe, soit la meilleure note pour un joueur lors de cet OL-OM selon le quotidien national.

Alexis Sanchez sort du lot à l'OM

« Encore une fois, il évolue un étage au-dessus de tous les autres, et il ne lui manque rien : les efforts, le mental, la robustesse et la finesse. Et l'intelligence dans ses déplacements, où il est toujours là où il met l'adversaire en difficulté. Le premier but de l'OM lui doit beaucoup, avec un appel superbe » analyse le journal national, pour qui il y a clairement Alexis Sanchez et les autres en Ligue 1 cette saison et notamment dans ce type de match très serré dans lesquels le Chilien fait souvent la différence en faveur de son équipe. Ce n'est pas Igor Tudor qui dira le contraire, l’entraîneur croate de l’OM ayant encore dressé des louanges à Alexis Sanchez après la victoire marseillaise en terres lyonnaises.

« Alexis a été très bon toute l’année, c’est un leader par sa carrière, son talent et tout ce qu’il nous apporte cette année. A la fin du match, on a terminé avec Vitinha devant lui. On va voir pour la suite si c’est quelque chose à pérenniser » a brièvement analysé Igor Tudor, bien plus expansif sur la pelouse au moment de fêter la victoire de son équipe aux côtés du Chilien. Du côté des consultants, le n°77 de l’OM fait également l’unanimité. Sur son compte Twitter, Sofiane Zouaoui a été dithyrambique au sujet de l’ancienne star de Manchester United.

Un départ de Sanchez serait dramatique

« Le travail de Sanchez sur la mi-temps est impressionnant. Il est presque seul pour remonter le ballon, demander en profondeur… Il couvre 2-3 postes » a notamment salué le consultant de RMC et de Winamax, choqué par la performance colossale d’Alexis Sanchez, dont l’avenir est au cœur des préoccupations à Marseille. La preuve, le compte @TeamOM-Officiel ne s’y trompe pas et estime qu’un départ du Chilien serait dramatique pour Marseille.

⏱ 90+3’ | #OLOM 1️⃣-2️⃣



𝗩.𝗜.𝗖.𝗧.𝗢.𝗜.𝗥.𝗘 ✅😍



Auteurs d’un match abouti, nos Olympiens sont récompensés et s’imposent au buzzer au Groupama Stadium 🔥 pic.twitter.com/SQEuCrSeGg — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 23, 2023

« Il faut donner à Alexis Sánchez ce qu'il veut pour qu'il reste, c'est un joueur beaucoup trop important dans une telle équipe ! » estime le compte de supporters. A ce sujet, l’agent de l’international chilien est sorti du bois ce week-end avec des propos plutôt rassurants pour les supporters de l’OM. « Alexis poursuivra sa carrière en Europe et Marseille a la priorité. Le club est très content de lui et s'attend à ce qu'il reste » a estimé son agent. Une excellente nouvelle pour Pablo Longoria à l’heure où l’ancien attaquant du FC Barcelone était annoncé avec de plus en plus d’insistance du côté de River Plate afin d’y terminer sa carrière.