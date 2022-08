Alexis Sanchez en pré-retraite à l'OM, la violente attaque

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM a frappé un énorme coup sur le marché des transferts en s’attachant, à la surprise générale, les services d’Alexis Sanchez.

Cela faisait des années que les supporters de l’Olympique de Marseille n’avaient pas accueilli un joueur d’un tel niveau dans la cité phocéenne. L’engouement est à la hauteur du calibre du joueur à l’OM, où Alexis Sanchez a été accueilli en héros à l’aéroport en attendant ses premiers pas en Ligue 1, peut-être dès dimanche sur la pelouse de Brest. L’engouement est immense à Marseille, ce que ne comprennent pas certains observateurs. C’est par exemple le cas de Grégory Schneider, lequel a déclaré sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe qu’à ses yeux, c’est avant tout un joueur en pré-retraite qui posait les pieds à Marseille. Une déclaration virulente qui ne va pas plaire pas aux supporters de l’OM et à Pablo Longoria.

Grégory Schneider pas convaincu par Alexis Sanchez

« Si ce n’est pas une pré-retraite, je ne sais pas trop à quoi ça ressemble. Je trouve que c’est un joueur qui a disparu des radars depuis trois ou quatre ans. Il est passé dans le siphon de Manchester United qui c’est vrai, ne fait pas beaucoup de bien. L’année dernière, c’est un joueur qui ne jouait que des bouts de match. Alors c’est vrai, on peut me sortir ses stats, mais je suis toujours beaucoup plus excité par des jeunes joueurs. Alexis Sanchez lui, je trouve qu’il est un peu passé de l’autre côté de la montagne » a lancé le journaliste de Libération, absolument pas convaincu par l’intérêt pour l’Olympique de Marseille de recruter Alexis Sanchez, à 33 ans et qui sort d’une saison où il était remplaçant à l’Inter Milan. Les défenseurs de l’international chilien rappelleront que malgré son statut de joker, Alexis Sanchez n’a pas été blessé la saison dernière et s’est montré décisif lorsque son entraîneur a fait appel à lui avec 9 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues.