Alexis Sanchez en Arabie Saoudite, l'OM craint la folle attaque ‍!

En discussion avec Alexis Sanchez pour une prolongation de contrat, l’Olympique de Marseille doit composer avec la concurrence. De nombreuses formations se verraient bien récupérer l’attaquant chilien libre cet été, y compris du côté de l’Arabie Saoudite.

Le cas Alexis Sanchez ne fait aucun débat à l’Olympique de Marseille. Après une saison aussi étincelante, avec notamment 14 buts et 3 passes décisives en Ligue 1, l’attaquant en fin de contrat a convaincu la direction olympienne de lui offrir une prolongation. C’est maintenant au tour du club phocéen de lancer son opération séduction dans un contexte de plus en plus difficile.

Optimism remains high in Saudi Arabia that Karim Benzema will soon join Cristiano Ronaldo in the Pro League, as revealed last month. Alexis Sanchez also being targeted whilst Al Nassr are pushing to sign at least one of N'Golo Kante and Luka Modric. https://t.co/MLnPIChXA7