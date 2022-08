Alexis Sanchez dans le mille, l’OM n’en revient pas

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Double buteur à Nice (3-0) dimanche, Alexis Sanchez a fait preuve d’une grande précision à la finition. L’attaquant de l’Olympique de Marseille continue d’impressionner ses coéquipiers qui se réjouissent de son arrivée.

Si certains avaient des doutes quant à la pertinence de sa signature, Alexis Sanchez a peut-être mis tout le monde d’accord. Ses deux premières apparitions étaient déjà prometteuses. Et ce dimanche, dans le cadre de la 4e journée, l’attaquant de l’Olympique de Marseille a ouvert son compteur en Ligue 1 avec un doublé à Nice. On retiendra surtout le but inscrit dans la lucarne du gardien niçois Kasper Schmeichel, après la passe décisive d’un Jonathan Clauss impressionné par la finition du Chilien.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sanchez Alexis (@alexis_officia1)

« La frappe que met Sanchez, c'est la grande classe, a encensé le piston droit après la rencontre. La mettre là où il la met… Mais je pense que sur dix actions, il la met neuf fois ici et c'est ça qui fait la différence sur les grands attaquants et on est très contents de l'avoir. » Tous les Marseillais sont effectivement séduits par les débuts d’Alexis Sanchez, y compris Mattéo Guendouzi qui le considère déjà comme un élément indispensable.

« Deux tirs, deux buts »

« On sait très bien que c'est un joueur très important pour nous, a commenté l’international français en zone mixte. On sait tous la carrière qu'il a faite, on sait tous le nombre de trophées qu'il a eus donc forcément ça va être un joueur qui va beaucoup nous aider cette saison. On l'a vu, il est très efficace devant le but, il lui a fallu deux tirs, deux buts. Il est très efficace. Voilà, c'est très important pour nous et on a aussi d'autres très bons attaquants qui étaient sur le banc ce soir et qui vont pouvoir aussi amener beaucoup de fraîcheur et marquer d'autres buts. » A croire que le départ d’Arkadiusz Milik est déjà oublié.