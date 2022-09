Alexis Sanchez cramé, l'OM peut trembler

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Auteur de quatre buts en Ligue 1 depuis son arrivée à l’OM cet été, Alexis Sanchez a marqué le pas face à Francfort puis contre Rennes.

Utilisé dans un rôle d’avant-centre par Igor Tudor à l’Olympique de Marseille depuis le début de la saison, Alexis Sanchez a empilé les buts en peu de temps en marquant un doublé à Nice, un but à Auxerre et un but contre Lille ces dernières semaines. Mais l’international chilien a marqué le pas face à Francfort en Ligue des Champions, puis contre le Stade Rennais ce dimanche au Vélodrome. Rien de bien étonnant aux yeux de Stéphane Guy, lequel ne s’était pas du tout enflammé après la signature d’Alexis Sanchez en Provence. Après le match nul de l’OM contre Rennes, le journaliste de l’After Foot a estimé qu’Alexis Sanchez ne serait certainement pas le grand attaquant espéré par les supporters. De plus, l’ex-commentateur de Canal + a également calmé la hype au sujet de Nuno Tavares.

Stéphane Guy doute d'Alexis Sanchez

« On touche les limites d’Alexis Sanchez à l’OM. Il jouait peu, voire il ne jouait pas du tout avant d’arriver à Marseille, il y avait des raisons. Il va avoir des coups d’éclats qui vous nous faire dire ceci ou cela mais globalement, ce n’est pas l’attaquant que les supporters imaginaient qu’ils avaient recruter, évidemment. Tout comme Tavares, on a vu depuis quinze jours les limites de Nuno Tavares même s’il a bien évidemment des qualités. Si Arsenal le prête, c’est qu’ils ne sont pas fous. Par ailleurs on a vu Guendouzi comme Neymar, manifester son mécontentement en sortant, je sens que tout cela est précaire même s’il y a eu une belle réaction en deuxième mi-temps, c’est quand même intéressant » a analysé Stéphane Guy, pour qui certains joueurs de l’OM ont peut-être été vus plus beaux qu’ils ne sont réellement après le bon début de saison de l’équipe d’Igor Tudor en Ligue 1.