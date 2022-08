Alexis Sanchez arrive, l'OM fait le ménage !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La signature d’Alexis Sanchez à l’OM ne fait plus aucun doute après la résiliation du contrat de l’international chilien à l’Inter Milan.

« C’est un joueur qui matche complètement avec notre projet ». L’aveu est signé Pablo Longoria, sur la pelouse du Vélodrome, à quelques minutes du premier match de Ligue 1 pour l’OM face à Reims. Il n’est pas anodin car oui, l’Olympique de Marseille est bien sur le point de faire signer Alexis Sanchez. Un énorme coup de la part du club phocéen, qui tient indiscutablement sa star du mercato estival, celle qui doit lui permettre d’exister en Ligue des Champions cette saison. La presse française, italienne et chilienne s’accorde pour dire que Sanchez sera un joueur de l’OM cette semaine, au plus tard ce week-end. Une arrivée ficelée par Pablo Longoria, qui va maintenant devoir s’activer pour vendre un ou deux attaquants afin d’éviter l’embouteillage dans le secteur offensif. A en croire les informations de L’Equipe, l’état-major du club phocéen vise deux départs d’ici le 31 août.

Bakambu et Konrad poussés dehors par Sanchez

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sanchez Alexis (@alexis_officia1)

Passeur décisif contre Reims lors de la première journée, Cédric Bakambu est toujours ciblé par la direction de l’OM comme un joueur à faire partir. Il faut dire que l’international congolais dispose d’un gros salaire et que son départ serait vu d’un très bon œil par Pablo Longoria, six mois après son arrivée pour zéro euro, libre de tout contrat. Comme indiqué par ailleurs, le Celta Vigo est intéressé par le profil de Cédric Bakambu mais selon Foot Mercato, l’attaquant de l’OM n’est pas très motivé à l’idée de partir. En attendant de voir si ce dossier se décantera ou non, le club phocéen travaille également sur le départ de Konrad de la Fuente. Proche de signer au Rayo Vallecano, l’international américain a vu le deal tomber à l’eau. Mais plusieurs autres clubs européens sont intéressés et à moins d’une grosse surprise, son départ va bien se concrétiser dans le courant du mois d’août. Un troisième attaquant est susceptible de faire ses valises en la personne de Bamba Dieng, dans le viseur de Fribourg, Crystal Palace, Newcastle et maintenant du Celtic Glasgow. Mais pour l’instant, le Sénégalais ne veut pas entendre parler d’un départ, bien qu’il ait été envoyé en tribunes par Igor Tudor pour le match contre Reims dimanche soir.