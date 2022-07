Alexis Sanchez à l’OM, un énorme revirement

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Ces dernières heures, les médias italiens et chiliens s’enflamment autour d’un possible transfert d’Alexis Sanchez à l’OM.

Alexis Sanchez recrue phare du mercato estival de l’Olympique de Marseille. Sur le papier, cela aurait de l’allure mais dans les faits, la rumeur n’a aucun sens. C’est tout du moins ce que RMC affirme, démentant formellement les informations de la presse italienne et des médias locaux au Chili. A en croire la radio française, Alexis Sanchez n’est pas du tout une piste explorée par les dirigeants de l’OM lors de ce mercato estival. Contrairement à ce qui a été écrit au Chili, l’entraîneur marseillais Igor Tudor n’a pas contacté l’attaquant de 33 ans, dont le salaire XXL à hauteur de 7 millions d’euros par an est incompatible avec les finances de l’Olympique de Marseille, dont le propriétaire Frank McCourt ne souhaite plus consentir de gros investissements tant qu’il ne voit des ventes, comme indiqué par La Provence.

L'OM n'explore pas la piste Alexis Sanchez

Cela étant, RMC confirme qu’un départ est plus probable que jamais pour Alexis Sanchez, lequel se retrouve cinquième dans la hiérarchie des attaquants à l’Inter Milan, où il est désormais devancé par Romelu Lukaku, Laurtaro Martinez, Joaquin Correa et Edin Dzeko. Une concurrence démentielle qui pousse le Chilien vers le départ. Mais la radio persiste et signe : l’Olympique de Marseille n’a absolument pas contacté l’Inter Milan pour un transfert d’Alexis Sanchez. Le club phocéen, qui compte quatre attaquants dans son effectif, une grande première depuis des années, n’a pas de besoin à ce poste. Cette saison, la concurrence sera rude à l’OM dans le secteur offensif avec Luis Suarez, Bamba Dieng, Arkadiusz Milik et Cédric Bakambu qui se disputeront le rôle d’avant-centre tandis que Gerson et Dimitri Payet sont eux promis à un rôle de titulaire en soutien de l’attaquant en question. Ces dernières heures, un potentiel départ de Bamba Dieng est d’ailleurs évoqué, le Sénégalais étant estimé à plus de 15 millions d’euros et ayant une belle cote en Allemagne et en Angleterre.