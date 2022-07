Alexis Sanchez à l’OM, le coup le plus fou du mercato

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Depuis quelques heures, la rumeur Alexis Sanchez enflamme les supporters de l’OM, qui rêvent toujours d’une recrue clinquante.

Après les rumeurs Dries Mertens et Paulo Dybala, voilà que le nom d’Alexis Sanchez revient en boucle dans l’actualité de l’Olympique de Marseille. Dimanche, le Corriere dello Sport évoquait un intérêt réel du club phocéen pour l’international chilien. Igor Tudor aurait demandé en personne le recrutement d’Alexis Sanchez afin de dynamiser l’attaque de l’OM, qui vient pourtant de recruter Luis Suarez en provenance de Grenade. L’information parue en Italie avait tout l’air d’une bonne vieille rumeur d’agent mais ce lundi, les rumeurs au sujet d’un possible transfert d’Alexis Sanchez à Marseille ont trouvé une confirmation au Chili. A en croire les informations de La Tercera, l’ancien attaquant d’Arsenal est « à un pas » de l’Olympique de Marseille. Des informations toujours à prendre avec des pincettes mais qui se font donc de plus en plus insistantes.

Alexis Sanchez envoyé vers l'OM

Le média local affirme qu’Alexis Sanchez a d’ores et déjà fait ses adieux aux joueurs et au staff de l’Inter Milan et qu’il s’apprête à débarquer du côté de l’Olympique de Marseille. Tout en affirmant que le départ d’Alexis Sanchez pour la France est imminent, le quotidien chilien temporise en évoquant un obstacle de taille pour finaliser la transaction vers l’OM. Sans surprise, il s’agit du salaire très élevé du joueur, qui a signé de gros contrats au cours de sa carrière à Arsenal, Manchester United, Barcelone ou encore à l’Inter Milan. En ce sens, son salaire est colossal et même si le joueur a conscience qu’il faudra sans doute le diminuer s’il veut retrouver un challenge intéressant, les sommes en jeu sont considérables pour les finances d’un club tel que l’OM. Reste maintenant à voir si Sanchez, qui a participé à 38 matchs la saison dernière, rebondira sous les ordres d’Igor Tudor à Marseille. Pour l’heure, on peut encore en douter mais au Chili, la presse est certaine que l’intérêt est réel et que la piste peut aller au bout.