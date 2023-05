Alexis Sanchez à l'OL, attention au coup tordu

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Annoncé dans le viseur de l'Olympique Lyonnais, Alexis Sanchez est peut-bien ciblé par le club rhodanien, mais pour l'instant le dossier est assez flou.

La saison se termine à l’OM et la dernière journée n’aura absolument aucune importance comptable, si ce n’est d’essayer de terminer de manière positive avec un dernier déplacement à Ajaccio. Les questions sur le maintien ou non d’Igor Tudor, sur la composition de l’effectif pour la saison prochaine, sont bien évidemment à l’ordre du jour alors que le barrage pour aller en Ligue des Champions va vite arriver. Mais ce dimanche, c’est la situation d’Alexis Sanchez qui est arrivée sur le devant de la scène avec notamment la rumeur de l’intérêt de l’Olympique Lyonnais pour l’attaquant chilien.

Selon le journaliste turc Ekrem Konur, l’OL a tout simplement mis dans sa listes des achats envisagés pour cet été le nom de l’ancien buteur d’Arsenal et du FC Barcelone particulièrement. Un intérêt surprenant tant il est rare de voir un joueur vedette de l’OM être ouvertement ciblé à Lyon. Une fuite qui pourrait toutefois s’expliquer assez facilement. La véracité de cet intérêt reste en effet à prouver, et l’entourage du joueur chilien a aussi comme volonté de mettre Pablo Longoria dos au mur en le forçant à signer une juteuse prolongation. En effet, selon plusieurs informateurs, Alexis Sanchez a toujours comme priorité de rester à l’OM cet été, et compte bien concrétiser cela très rapidement avec une prolongation de contrat.

Un coup de pression pour Longoria

Le but de la manœuvre était ainsi peut-être de faire accélérer les choses ou de réveiller d’éventuels candidats, mais d’un côté et de l’autre, la volonté de poursuivre l’aventure ensemble est pour le moment prioritaire. Il reste à savoir si cela va réellement se concrétiser. Car, intérêt de l’OL ou pas, la belle saison d’Alexis Sanchez va inévitablement intéresser du monde en Europe et l’OM sait aussi que sa troisième place ne lui assure pas de participer à la Ligue des Champions. Les clubs français n’ont pas toujours passé l’écueil des barrages ces dernières années, et en cas d’échec, conserver Alexis Sanchez sans les revenus de la Ligue des Champions serait très coûteux pour le club provençal.