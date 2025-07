Aguerd à l’OM, ses agents bloquent tout ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Nayef Aguerd est toujours la cible privilégiée de l’OM en défense centrale. Mais la venue de l’international marocain est pour l’instant bloquée par les agents du joueur, qui attendent d’autres offres.

L’Olympique de Marseille a déjà tapé fort sur le marché des transferts afin de renforcer sa défense avec les signatures du prometteur CJ Egan-Riley et du plus expérimenté Facundo Medina. L’Argentin pourrait être amené à évoluer dans le couloir gauche, raison pour laquelle l’OM veut encore un défenseur central d’ici la fin de l’été. La piste Evan Ndicka a longtemps été évoquée, tout comme celle menant à Aymeric Laporte. Mais la priorité du club phocéen est toujours de s’offrir Nayef Aguerd, qui va quitter West Ham au mercato et qui sort d’une saison excellente en prêt à la Real Sociedad. Les discussions sont engagées depuis de longues semaines entre l’OM et l’entourage de l’ancien Rennais. Le joueur est emballé à l’idée de poursuivre sa carrière à Marseille… mais le deal met un temps fou à se boucler.

Nayef Aguerd 🇲🇦 donne sa préférence à l'OM, mais ses agents temporisent encore, en attendant d'autres offres qui continuent d'arriver.

La faute aux agents du joueur, selon le média spécialisé Lions de l’Atlas. « Le joueur a une préférence pour l’OM mais ses agents attendent les offres qui affluent » explique le média sur X. Il faut dire que l’Olympique de Marseille est confronté à une concurrence assez folle sur ce dossier. Le Bayer Leverkusen et l’Atlético de Madrid sont par exemple sur les rangs, tandis que plusieurs gros clubs de Premier League sont à l’affût et se gardent le dossier Nayef Aguerd sous le coude en cas de besoin dans la dernière ligne droite du mercato. Pour les dirigeants marseillais, la patience est donc de mise et l’arrivée de Nayef Aguerd, si elle se concrétise un jour, devrait intervenir en fin de mercato et pas avant. Medhi Benatia semble prêt à prendre le risque d’attendre, Roberto De Zerbi ayant de multiples solutions en défense centrale avec Leonardo Balerdi, CJ Egan-Riley, Facundo Medina, Geoffrey Kondogbia ou encore Derek Cornelius.