Aguerd à l'OM, Longoria fait sauter la banque

Par Corentin Facy

L’OM veut encore un défenseur central au mercato. La piste Nayef Aguerd n’a pas été abandonnée, bien au contraire, et le club phocéen se donne les moyens de concrétiser la signature du défenseur marocain.

Très actif en ce début de mercato, l’Olympique de Marseille a fait du secteur défensif une priorité. Le club phocéen a déjà bouclé les signatures de CJ Egan-Riley de Facundo Medina, mais Medhi Benatia et Pablo Longoria veulent encore offrir des garanties à Roberto De Zerbi à ce poste. Un top défenseur central de plus est espéré, et la piste Nayef Aguerd est toujours d’actualité. Malgré une très forte concurrence, l’OM n’a pas abandonné l’idée de recruter le défenseur de West Ham, auteur d’une excellente saison en prêt à la Real Sociedad en 2024-2025.

L’OM fait de gros efforts pour signer Aguerd… pic.twitter.com/uawIEyWRmY — Hakim (@Z_hakos) July 2, 2025

Preuve que Marseille est toujours en vie dans ce dossier, le média spécialisé Lions de l’Atlas révèle que le club phocéen est actuellement en train « de faire de gros efforts » pour parvenir à signer Nayef Aguerd lors de ce mercato estival. De retour de son prêt, le défenseur marocain de 29 ans, sous contrat avec West Ham jusqu’en juin 2027, ne devrait pas s’éterniser chez les Hammers et dispose d’un bon de sortie. La Juventus Turin ou encore le Bayer Leverkusen et l’Atlético de Madrid ont manifesté leur intérêt mais Medhi Benatia est actuellement en train de faire un forcing assez dingue pour offrir à Roberto De Zerbi une vraie référence au poste de défenseur central.

Nayef Aguerd à l'OM après Facundo Medina ?

On ignore encore pour l’instant les montants en jeu, mais on peut légitimement penser qu’un tel dossier ne se conclura pas à moins de 25 millions d’euros pour Marseille. Qualifié pour la Ligue des Champions la saison prochaine, l’OM semble prêt à investir massivement pour avoir une équipe compétitive capable de se hisser dans le top 24 en C1. Avec un renfort tel que Nayef Aguerd, qui s’ajouterait aux premières recrues de l’été, la direction marseillaise frapperait fort. Il ne reste plus qu’à conclure en devançant la concurrence même si dans ce dossier, tout semble possible jusqu’au dernier moment au vu de l’identité des concurrents de l’OM.