Affaire Pape Gueye, la FIFA trop gentille avec l'OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM a été durement sanctionnée par la FIFA dans le dossier Pape Gueye, mais Watford estime ne pas avoir du tout son compte et a fait appel.

Un an et demi après l’arrivée de Pape Gueye à l’Olympique de Marseille, le dossier avait, il faut bien le reconnaitre, été un peu passé sous silence depuis. Mais il est brutalement revenu sur le devant de la scène avec l’annonce de la suspension du milieu de terrain par la FIFA, et à des sanctions lourdes contre l’OM. Le club provençal n’est pour le moment pas autorisé à recruter l’été prochain et l’hiver suivant, soit deux fenêtres de mercato inutilisables. En cause, la décision des dirigeants marseillais de récupérer gratuitement Pape Gueye alors que ce dernier avait signé quelques semaines plus tôt du Havre pour Watford, avant de casser son contrat sans l’autorisation du club anglais. Si l’OM a décidé de faire appel de cette sanction, la FIFA a néanmoins trouvé qu’il y avait matière à trouver des torts au club phocéen, qui ne pouvait pas ignorer la situation du joueur sénégalais et est aussi condamné à payer 2,5 millions aux Hornets.

Watford réclame 10 millions d'euros

Strootman, Mitroglou, Radonjic, Benedetto, l'affaire Gueye... Il a mis l'OM dans la sauce. Qu'on lui remette la légion d'honneur. pic.twitter.com/6uveacqh7v — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) January 15, 2022

Mais le club de Watford a aussi fait appel de la décision de la FIFA, estimant ne pas avoir été pris en compte. Si l’instance mondiale a tapé fort contre l’OM, la formation anglaise estime avoir été victime du vol d’un de ses joueurs, et demande une indemnité de 10 millions d’euros. Un prix qui serait difficile à digérer, même si Pape Gueye est arrivé pour zéro euro, et qu’il vaut désormais plusieurs millions d’euros grâce à ses performances sous le maillot marseillais. Tout cela pourrait se régler avec un règlement à l’amiable entre l’OM et Watford, même si ne veut pas forcément dire que cela permettra à Pablo Longoria, qui a hérité de cette situation puisqu’il n’était au club à ce moment, de recruter comme il le voudra lors des prochaines fenêtres du marché des transferts. En attendant, Pape Gueye ne peut plus jouer pour Marseille, et cela pourrait durer le temps de la procédure. Seule bonne nouvelle, si l’OM venait à être interdit de recruter cet été, le club provençal serait toutefois autorisé à lever les options d’achat en cours, et pourrait donc enregistrer les arrivées définitives de Pau Lopez, Matteo Guendouzi ou Cengiz Ünder.