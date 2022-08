Affaire classée, Veretout est venu à l'OM pour jouer !

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Ce vendredi, Jordan Veretout est devenu officiellement un joueur de l'OM. Mais, sa venue est loin d'avoir fait l'unanimité chez les supporters marseillais à cause d'une affaire liée à son beau-père. Toutefois, Veretout l'a vite indiqué, il ne veut plus penser qu'au terrain.

La fête a été gâchée à l'OM. Les Marseillais avaient pourtant réussi un beau transfert avec Jordan Veretout. Ils avaient enfin signer un milieu de terrain capable d'assurer le remplacement de Boubacar Kamara, parti à Aston Villa. En plus, ils attiraient un international français, reconnu et adoubé à l'AS Roma. Cependant, si sportivement le profil est intéressant, c'est sur le plan extra-sportif que le bât blesse pour les fidèles du club olympien. Le joueur aurait aidé son beau-père financièrement pour ses frais de justice alors que celui-ci était accusé du viol de sa propre fille. Un #Veretoutnotwelcome est rapidement apparu sur les réseaux sociaux pour exprimer un refus de voir l'ancien nantais jouer pour l'OM.

Veretout est venu pour la L1, pas pour Faites entrer l'accusé

L'affaire reste embarrassante même si Pablo Longoria ne lui en a pas donné une importance capitale. Le président de l'OM avait à cœur de finaliser ce transfert coûte que coûte. Et, il a finalement réussi. Veretout est arrivé ce vendredi et il a tout de suite rejoint ses coéquipiers marseillais. Mais, il a aussi du accomplir son baptême du feu devant la presse, laquelle était impatiente de l'interroger sur l'affaire de son beau-père. Ce n'était pas le cas du principal intéressé qui ne pense plus qu'à ses débuts avec l'OM en Ligue 1.

𝗠𝗮𝗿𝘀 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼𝘀

🎬 𝗘𝗽𝗶𝘀𝗼𝗱𝗲 𝗩𝗜𝗜𝗜

✍️ « 𝗗𝗲́𝗳𝗶 𝗚𝗮𝗹𝗮𝗰𝘁𝗶𝗸 » #BienvenueSurMars 𝗝𝗼𝗿𝗱𝗮𝗻 𝗩𝗲𝗿𝗲𝘁𝗼𝘂𝘁 👽🛸 pic.twitter.com/cOpc9289cS — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 5, 2022

« Je suis ici pour jouer au foot. Ce sont des moments difficiles et compliqués. Je ne cautionne pas de tels faits. Je ne rentre pas dans cette histoire. Je suis à l'OM pour jouer au football et passer de bons moments avec le groupe ou à l'extérieur avec les gens au Vélodrome. Je suis quelqu'un d'apprécié généralement. En Italie, on m'appréciait. Je suis joyeux. Je suis ici pour jouer au foot. Avoir de grands résultats ici et des émotions. J'en ai vécu l'année dernière. Et je veux continuer et de vivre ça ici à l'OM, ça doit être magique. Je vais me battre pour gagner des titres », a t-il sorti. Il sera très intéressant de voir ce qu'en penseront les supporters marseillais, et ceci peut-être dès dimanche soir face à Reims.