Adrien Rabiot, une double menace terrorise l’OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Recrue star de l’OM en septembre dernier, Adrien Rabiot réalise une excellente saison à Marseille. L’international français attire déjà les convoitises de la Premier League dans l’optique du prochain mercato.

Un an seulement après sa signature à l’Olympique de Marseille en tant que joueur libre, Adrien Rabiot risque d’attiser les convoitises chez les plus grands clubs européens. Il faut dire que l’international français réalise pour l’instant une saison pleine sous les ordres de Roberto De Zerbi, de quoi donner des idées à certains cadors à la recherche d’un milieu de terrain dans l’optique de la saison prochaine. Rabiot a signé un contrat de seulement deux ans en faveur de l’OM, ce qu’il signifie qu’il n’aura plus qu’un an de contrat l’été prochain.

Un moment crucial pour Marseille, qui va devoir gérer la situation au mieux, car les prétendants ne vont pas manquer pour l’ancien Turinois. Le Quotidien du Sport le confirme, affirmant que le joueur formé au Paris Saint-Germain est très convoité en Angleterre. Son profil de joueur puissant, technique et capable d’être décisif, fait l’unanimité Outre-Manche, où deux clubs ont coché son nom sur leurs tablettes… et pas des moindres. Le média affirme que Manchester United et Chelsea, déjà intéressés l’été dernier, n’ont pas lâché l’affaire et souhaitent revenir à la charge dans le but de convaincre le joueur de tenter une première aventure en Angleterre.

Chelsea et Manchester United sur Rabiot

Du côté de Marseille, on suit tout cela de près, avec l’envie dans le camp olympien de poursuivre l’aventure avec Adrien Rabiot, au risque de le voir filer gratuitement à l’été 2026. Mais pour Medhi Benatia, Pablo Longoria et surtout Roberto De Zerbi, qui en a fait un taulier de son vestiaire, il n’est pas imaginable une seconde de voir filer le vice-champion du monde au moment où l’OM va sans doute retrouver la Ligue des Champions. Mais le dossier sera à suivre de près car pour l’heure, on ignore comment Adrien Rabiot réagira s’il a entre les mains une offre ferme de la part de l’un des cadors du football anglais.