Adrien Rabiot, sa folle exigence pour rester à l'OM

Medhi Benatia ne cesse de le répéter, sa priorité est de garder Adrien Rabiot à l’OM. L’international français a toutefois quelques exigences pour rester à Marseille, où son contrat court jusqu’en 2026.

L’été dernier, l’Olympique de Marseille a réalisé un très joli coup en s’attachant les services d’Adrien Rabiot, alors libre de tout contrat. En enrôlant un international français confirmé, titulaire avec les Bleus, le club phocéen a fait fort. Adrien Rabiot a confirmé son statut sur le terrain et a été élu « Olympien de la saison » par les supporters marseillais il y a quelques jours. La priorité de Medhi Benatia est maintenant de conserver l’ancien joueur du Paris Saint-Germain et des discussions vont avoir lieu dans les jours à venir entre le clan Rabiot et la direction de l’OM. Une prolongation pourrait même être évoquée, alors que le contrat du joueur expire dans un an.

Rabiot aimerait récupérer le brassard de Balerdi

Mais pour rester, Adrien Rabiot a quelques exigences selon l’insider Yacine Youssfi, intervenant sur Football Club de Marseille. « Adrien Rabiot discute d’une prolongation avec l’OM (2+1). Parmi ses conditions, il aimerait avoir plus de responsabilités mais aussi, il aimerait voir De Zerbi rester » a-t-il notamment publié sur X. Dans le détail, Adrien Rabiot aimerait surtout récupérer le brassard de capitaine de l’Olympique de Marseille la saison prochaine, alors que ce rôle a plutôt bien été assumé par Leonardo Balerdi en 2024-2025.

« Ce n’est pas une question d’argent, il y a des clubs anglais qui sont sur lui comme Manchester United. Si c’était une question d’argent, il partirait ailleurs. Ne le regarde pas en terme de business mais plus en terme de leadership et d’influence » a-t-il précisé avant que le média Lions de l’Atlas dévoile clairement que c’est le brassard de capitaine de l’OM que vise Adrien Rabiot. Pour les dirigeants phocéens, les prochaines discussions s’annoncent donc animées, avec l’objectif ultime de conserver l’international français, sans pour autant froisser un autre joueur de l’effectif comme cela pourrait être le cas avec le capitaine actuel Leonardo Balerdi. A Medhi Benatia et à Pablo Longoria de jouer pour que tout ce beau monde s’entende et poursuive à Marseille, avec une Ligue des Champions à disputer la saison prochaine.