Adrien Rabiot quitte l'OM pour l'AC Milan, c'est officiel

Par Claude Dautel

Un peu plus de deux semaines après la bagarre qui l'a opposé à Jonathan Rowe après la défaite à Rennes, Adrien Rabiot quitte officiellement l'Olympique de Marseille. Le milieu de terrain français s'est engagé à Milan.

C’est avec un laconique « Bonne chance Adrien Rabiot. Le milieu de terrain français s’engage avec l’AC Milan » que l'Olympique de Marseille a mis un point final au passage de l'international tricolore dans le club phocéen. Moins d'un an après avoir signé à l'OM dans une énorme euphorie, Adrien Rabiot quitte le club provençal, ou est poussé vers la sortie. L'AC Milan a, de son côté, officialisé la signature de l'ancien joueur du PSG jusqu'en 2028. A priori, Marseille touchera 10 millions d'euros dans cette opération, dont une partie sera reversée au joueur. Adrien Rabiot avait en effet accepté de baisser son salaire en signant à l'OM, mais en prévoyant de toucher une part sur son futur transfert.