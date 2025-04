Adrien Rabiot n'hésitera pas à plaquer l'OM cet été

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Adrien Rabiot est frustré par le manque d’ambition de certains de ses coéquipiers à l’OM et pourrait décider de claquer la porte dès cet été.

En septembre dernier, Adrien Rabiot a surpris tout le monde en s’engageant pour deux saisons en faveur de l’Olympique de Marseille. Libre après son expérience à la Juventus Turin, l’international français a accepté de rejoindre le club phocéen, malgré la non-qualification en coupe d’Europe. Le discours de Medhi Benatia a convaincu l’ex-joueur du PSG mais près d’une saison plus tard, la frustration prédomine chez Adrien Rabiot. L’international français est agacé de voir la manière avec laquelle l’OM est en train de se saborder, alors que le club phocéen comptait il y a encore quelques semaines une avance confortable à la deuxième place du classement.

La pureté de la reprise de volée c'est juste chirurgical. Immense Adrien Rabiot.pic.twitter.com/f2U5f1nNwA — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) April 6, 2025

A en croire le Quotidien du Sport, cette dégringolade affecte le natif de Saint-Maurice à tel point qu’une non-qualification pour la prochaine Ligue des Champions aura sans doute des conséquences directes sur l’avenir du milieu de terrain de 30 ans. Selon le média, Adrien Rabiot semble « de moins en moins en phase avec le projet » de l’OM à tel point qu’un départ cet été, un an avant la fin de son contrat, est sérieusement envisagé. Bien sûr, une qualification marseillaise pour la prochaine Ligue des Champions changerait tout et donnerait de sérieux arguments à Mehdi Benatia et à Pablo Longoria pour convaincre Rabiot de rester, avec un recrutement plus ambitieux et des joueurs de meilleure qualité pour entourer l’international tricolore.

Rabiot ne restera pas si l'OM rate la C1

Si Marseille venait en revanche à rater le coche dans la course à la qualification pour la C1, alors Adrien Rabiot n’hésitera pas à faire ses valises. Ce qui représenterait un énorme coup dur pour Roberto De Zerbi et pour les supporters olympiens, qui se sont attachés au joueur, lequel est l’un des rares à donner satisfaction malgré la très mauvaise passe traversée par l’OM. Il reste cinq matchs à Marseille pour ne pas gâcher sa fin de saison, avec un calendrier favorable (Montpellier, Brest, Lille, Le Havre, Rennes) qui doit permettre aux hommes de Roberto De Zerbi de sécuriser, à minima, une place dans le top 4.