Adil Rami revient à Marseille il nomme son meilleur ennemi

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Ce dimanche soir, Marseille accueille Troyes et son champion du monde Adil Rami. L’ancien défenseur de l’OM fera son retour au Vélodrome pour la première fois depuis son départ brutal en 2019. Le public sera absent mais aussi Jacques-Henri Eyraud au bonheur de Rami.

Il avait tenté de faire apprécier la tisane aux supporters marseillais mais ceux-ci ont surtout gardé des maux de tête de son passage à la tête de l’OM. Jacques-Henri Eyraud n’aura pas convaincu les Marseillais en tant que président de l’OM, laissant le souvenir d’un président détaché de son environnement, pas toujours pertinent dans ses choix et ses déclarations. Ce désamour est aussi visible chez des joueurs présents lors de son mandat. C’est le cas d’Adil Rami. Le champion du monde avec les Bleus en 2018 avait terminé son aventure de deux ans sur la Canebière de manière brutale, licencié pour faute grave après avoir participé à l’émission Fort Boyard.

Eyraud ennemi des Marseillais et de Rami

Ce dimanche, Adil Rami aura peut-être un peu d’émotion au moment de fouler la pelouse du Vélodrome pour la première fois depuis son départ. Passé par la Russie, la Turquie ou le Portugal, Rami a tenu à montrer tout son amour au public marseillais et à charger le seul responsable de son exil, Jacques-Henri Eyraud. « Mon retour à Marseille ? Je suis content, mais je suis un peu déçu du huis clos. Si j’aurais aimé voir l’accueil du Vélodrome ? Oui, mais il n’y a aucun combat, ni contre les supporters, ni contre le club. Tout le monde connaît mon combat. On a une personne qu’on déteste en commun, dont je ne donnerai pas le nom. C’est pour jouer ces matches-là que je suis revenu en France. Avec le public marseillais, cela aurait été mieux. Je suis un peu déçu du huis clos. Le Vélodrome, c’est la ferveur que je suis venu rechercher en France, ça m’a manqué. », a t-il clamé dans l’Est Éclair. De quoi se mettre le public dans la poche et peut-être recevoir une ovation si les supporters avaient été présents ce soir.