Adieu Amine Adli, le Marocain snobe l'OM

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'Olympique de Marseille rêvait de mettre la main sur Amine Adli au mercato, profitant des liens forts entre le joueur marocain et Medhi Benatia. Cependant, Bournemouth a été plus convaincant que les Phocéens.

Fin du suspense pour l'Olympique de Marseille dans le dossier Amine Adli. L'ailier marocain était visé par les Phocéens en parallèle d'Edon Zhegrova. Un transfert était largement possible puisque l'ancien toulousain veut quitter Leverkusen cet été. En plus, il s'entend bien avec le directeur du football à l'OM Medhi Benatia, lequel avait poussé Amine Adli à choisir la sélection marocaine plutôt que française. Néanmoins, il fallait donner au moins 20 millions d'euros rapidement. Marseille ne pouvait pas dégainer tout de suite, au contraire de Bournemouth.

🚨 Info : Amine Adli 🇲🇦



L’international marocain est tout proche de signer à Bournemouth. Un accord a été trouvé avec le joueur et les négociations entre clubs sont à un stade avancé.



Direction la Premier League.



[avec @Santi_J_FM] https://t.co/tNZgTimXhQ — Hanif Ben Berkane (@HanifBerkane) August 12, 2025

Amine Adli va signer à Bournemouth

Selon Foot Mercato, le club anglais a pratiquement bouclé le recrutement du joueur de 25 ans. La direction des Cherries s'est mise d'accord avec Amine Adli et les négociations ont bien avancé avec le Bayer Leverkusen sur le plan financier. Il faut dire que Bournemouth a les moyens de se payer le transfert du Marocain avec les droits TV colossaux de la Premier League ainsi que l'argent des ventes réalisées depuis le début de l'été : Dean Huijsen, Milos Kerkez et Illya Zabarnyi, vendu 63 millions d'euros au PSG ce mardi.