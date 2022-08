Acerbi à l'OM, la piste s’écroule déjà

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM se montre particulièrement actif sur le marché des transferts. Les Phocéens souhaitent encore voir débarquer un défenseur dans les prochains jours.

A Marseille, le début de saison se passe plutôt bien sur le plan sportif. Les hommes d'Igor Tudor comptent sept points en trois matchs disputés. Le jeu proposé est en plus de cela alléchant. Pour autant, il reste encore quelques zones d'ombres à l'OM, notamment concernant le mercato. Pablo Longoria souhaite voir la venue d'autres joueurs d'ici au premier septembre prochain. Un défenseur est espéré. Le nom d'Eric Bailly fait son apparition à l'OM depuis quelques jours et on annonce même un accord contractuel entre l'Ivoirien et les Phocéens. Mais un autre joueur était aussi annoncé dans les petits papiers marseillais : Francesco Acerbi (34 ans).

Un échec en perspective pour Longoria au mercato

90' | 2️⃣-1️⃣ #OMFCN



C'est terminé 💪



Dominateurs, nos Olympiens réduits à 10 à la 76e, ont su puiser dans leur mental pour doubler la mise et sécuriser les 3 points ! 🔥



𝗕𝗥𝗔𝗩𝗢 𝗠𝗘𝗦𝗦𝗜𝗘𝗨𝗥𝗦 🔵⚪️ pic.twitter.com/KylA1WQupT — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 20, 2022

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, l'Italien ne sera pas un joueur de l'OM. En effet, le défenseur central a un accord avec l'Inter pour une arrivée en prêt sec en provenance de la Lazio. Il est même espéré pour débuter avec sa nouvelle équipe dès la semaine prochaine. L'Inter prendra en charge le salaire d'Acerbi pendant son année de prêt. En cas d'échec dans les négociations avec Bailly, qui reste la piste numéro 1, l'OM n'a désormais plus de plan B. Du moins pour le moment, car on imagine mal Pablo Longoria ne pas très vite changer son braquet pour chercher une autre solution. Face à Nantes ce samedi soir, l'OM a éprouvé quelques difficultés défensives, qui pourraient être fatales lors de la future campagne en Ligue des champions. Outre un défenseur, un milieu voire un attaquant pourraient aussi débarquer dans la cité phocéenne. Bamba Dieng et Cédric Bakambu sont toujours poussés vers la sortie. Concernant le Sénégalais, la perspective de rejoindre Lorient est étudiée.