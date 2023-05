Accuser les arbitres, l'OM a commis l'erreur fatale

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM devra très certainement se contenter de la troisième place en Ligue 1. Les Phocéens pourront nourrir de gros regrets et ils n'hésitent pas à cibler la LFP ou les arbitres.

Il y a quelques semaines encore, l'OM pouvait croire au titre en Ligue 1. Désormais, et après une défaite à Lille, les Phocéens vont devoir se contenter très probablement de la troisième place. Igor Tudor et ses hommes paraissent plus frustrés que jamais à l'approche de cette fin de saison. Des tensions à peine cachées existent et l'entraineur croate n'est pas encore certain de poursuivre l'aventure entamée l'été dernier. Si les résultats ne suivent plus forcément, l'OM se plaint de plus en plus de l'arbitrage. Encore à Lille, les Marseillais n'ont pas décoléré contre Jérôme Brisard. Cela fait suite à un communiqué cinglant publié il y a deux semaines par le club sur ses réseaux sociaux afin de pester contre une tendance qui dure depuis trop longtemps selon le club phocéen. Pour Denis Balbir, l'OM fait fausse route.

L'OM est allé trop loin

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Lors d'une chronique pour But Football Club, le journaliste a donné sa vision des choses : « Faire un communiqué pour mettre la pression et fracasser les arbitres, cela permet d'éviter de parler trop d'Igor Tudor, qui a eu certes quelques bonnes phases sur le banc de l'OM mais qui a aussi raté pas mal de choses. En étant indulgent avec le Croate, la balance est davantage de 50-50 entre le bon et le moins bon qu'au crédit du coach marseillais. Ces erreurs, ce n'est pas la faute à l'arbitrage... Quand la direction d'un club se permet des communiqués pour mettre la pression sur la LFP ou l'arbitrage, c'est quand même douteux. Ce n'est pas de la faute à l'arbitrage français si l'OM s'est sabordé dans la course à la deuxième place. Non seulement, c'est une mauvaise excuse, mais cela ternit aussi l'image du club. Les supporters ne méritent pas ça. Cette troisième place est d'abord due à une mauvaise gestion de l'effectif et à plusieurs virages ratés. C'est la seule vérité ». L'OM a encore deux matchs contre Brest puis Ajaccio en Ligue 1 avant de partir en vacances. L'occasion de finir en beauté une saison loin d'avoir été de tout repos et qui débouchera quand même sur une place européenne, même si cela n'est pas celle attendue.