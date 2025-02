Accord Valence-OM pour Koné, De Zerbi bloque tout

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM veut encore boucler quelques coups avant la fin du marché des transferts hivernal. Au rayon des départs, Ismaël Koné est concerné, lui qui a une très belle touche en Liga.

L'OM est très actif en cette fin de mercato hivernal et cherche notamment à dégraisser son effectif. Les Phocéens ont des idées bien précises de la direction à prendre pour leur avenir sous les ordres de Roberto De Zerbi. Certains éléments recrutés récemment n'ont pas donné satisfaction et l'Italien ne veut pas forcer avec eux. Parmi les concernés : Ismaël Koné. Le milieu de terrain canadien devrait quitter le navire phocéen dans les prochaines heures. Heureusement pour lui, les clubs intéressés ne manquent pas, surtout en Espagne où Valence n'est plus très loin d'avoir gain de cause auprès de l'Olympique de Marseille.

L'OM trouve une porte de sortie à Koné mais...

Selon les informations de Fichajes, le club espagnol est en effet sur le point de se mettre d'accord avec l'OM pour se faire prêter sans option d'achat Ismaël Koné. Le joueur est lui motivé à l'idée de rejoindre la Liga pour avoir du temps de jeu dans la mission maintien du FC Valence. Il faut désormais le feu vert de Marseille pour valider le départ du joueur de 22 ans. Roberto De Zerbi veut que sa direction trouve un remplaçant à Koné avant d'accepter son départ. L'idée est de ne pas s'affaiblir en nombre. A noter qu'outre Valence, la Fiorentina et le Stade Rennais sont aussi intéressés pour s'offrir l'ancien de Watford. Il ne reste en tout cas plus beaucoup de temps à l'Olympique de Marseille pour boucler ses opérations. Le mercato hivernal en France fermera ses portes ce lundi 3 février 2025 à 23 heures et la direction phocéenne ne manquera pas de travail d'ici-là.