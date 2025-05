Accord trouvé, Luis Henrique quitte l'OM pour 25ME

Le dossier Luis Henrique s'est subitement accéléré puisque Fabrizio Romano officialise ce mercredi l'accord entre l'OM et l'Inter pour le transfert du joueur brésilien qui va rapporter 25ME à Marseille.

Ce n'est pas réellement une surprise, car l'attaquant brésilien avait négocié depuis plusieurs semaines les conditions de son contrat avec le futur adversaire du PSG en finale de la Ligue des champions, mais désormais tout est bouclé. « Luis Henrique à l'Inter, here we go ! Accord verbal en place pour que l'ailier brésilien rejoigne l'OM. Les présidents Marotta et Longoria ont conclu aujourd'hui un accord pour un montant de 25 millions d’euros, en attendant de régler les conditions de paiement. Luis Henrique signera un contrat de 5 ans et sera disponible pour la Coupe du Monde des Clubs », précise le spécialiste italien du mercato.

Une belle affaire pour l'Olympique de Marseille qui avait déboursé 8 millions d'euros pour faire signer Luis Henrique en septembre 2020.

🚨⚫️🔵 EXCL: Luis Henrique to Inter, here we go! Verbal agreement in place for Brazilian winger to join from OM.



Presidents Marotta and Longoria got deal done today for €25m package, waiting to get sorted payment terms.



Luis will sign 5 year deal, ready for Club World Cup. pic.twitter.com/1ihHPT9Ntm