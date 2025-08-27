Accord total OM - Real Madrid pour Dani Ceballos

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Désireuse de s'offrir le joli coup Dani Ceballos depuis plusieurs jours, la direction de l'Olympique de Marseille a trouvé un accord avec le Real Madrid pour le transfert du milieu de terrain espagnol.

L'Olympique de Marseille frappe fort en cette fin de mercato estival. A l'approche de la date de fermeture de la fenêtre de transferts (1er septembre), la direction phocéenne a profité d'une occasion en or pour faire venir un joueur expérimenté et ainsi renforcer son entrejeu. En effet, depuis plusieurs jours, Pablo Longoria et Medhi Benatia travaillent sur le recrutement de Dani Ceballos. Le milieu de terrain espagnol de 29 ans voit sa route être barrée au Real Madrid et a rapidement fait savoir à sa direction qu'il voulait rejoindre l'OM avant la fin du mois d'août. Xabi Alonso ne le considérant pas comme un joueur important, la direction madrilène a cédé et a accepté de laisser partir son joueur.

L'OM va s'offrir Dani Ceballos

Et ce qui devait arriver arriva : l'Olympique de Marseille et le Real Madrid viennent de trouver un accord pour Dani Ceballos, indiquent conjointement Foot Mercato et RMC Sport. Le joueur formé au Real Betis va prochainement débarquer sur la Canebière sous la forme d'un prêt avec une option d'achat dont le montant n'a pas encore filtré. Son forcing auprès de ses dirigeants pour rejoindre l'OM a donc été payant.

Pour l'Olympique de Marseille, l'arrivée de Dani Ceballos est une excellente nouvelle. Roberto De Zerbi va pouvoir compter dans son entrejeu un joueur doté d'une expérience rare puisqu'il a remporté 3 Ligue des champions. A 29 ans, il a disputé pas loin de 200 matchs avec le Real Madrid, dont les deux premiers de la saison actuelle en Liga, ainsi que près de 80 matchs avec Arsenal. Une jolie prise pour l'OM.