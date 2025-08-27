Accord OM-Madrid imminent, Ceballos arrive

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Après avoir vu sa première offre être repoussée par le Real Madrid, l'OM est revenu à la table des négociations pour Dani Ceballos. Et cette fois, l'accord est en cours de finalisation.

Il aura fallu cinq heures à peine et un effort financier pour que l'Olympique de Marseille fasse changer d'avis Florentino Perez concernant l'avenir de Dani Ceballos. Dans un premier temps, le Real Madrid avait dit non à l'OM, car Xabi Alonso souhaite que le milieu de terrain international espagnol soit remplacé en cas de départ et financièrement l'opération n'était pas suffisamment intéressante. Mais Fabrizio Romano a révélé en fin de soirée que les discussions avaient repris entre Marseille et Madrid et que l'accord était désormais dans les tuyaux entre les deux clubs, sachant que Dani Ceballos avait déjà discuté des conditions de son futur contrat avec l'Olympique de Marseille. Pour obtenir la signature de Ceballos, l'OM a proposé un prêt payant avec option d'achat obligatoire revue à la hausse. De son côté, le milieu de terrain espagnol a accepté de baisser ses exigences salariales.

Ceballos a prévenu de son départ

Selon AS, Dani Ceballos a déjà parlé avec certains joueurs de son départ du Real Madrid, notamment dimanche soir lors de la victoire des Merengues à Oviedo, et notamment Santi Carloza, son coéquipier en équipe d'Espagne, qui évolue à Oviedo. Pour l'Olympique de Marseille, c'est donc un nouveau très gros coup qui est en passe de se concrétiser, d'autant que dans le même temps, les dirigeants de l'OM avaient indiqué dès lundi que la signature du joueur du Real Madrid était totalement indépendante du dossier Adrien Rabiot. Autrement dit, Roberto De Zerbi pourrait donc compter sur Ceballos et Rabiot cette saison, ce qui serait forcément un scénario de rêve pour l'entraîneur italien du club phocéen.

Du côté du Real Madrid, les supporters ne pleurent pas le départ de Dani Ceballos, lequel a tout de même gagné trois fois la Ligue des champions avec le club de Florentino Perez. Mais même si le milieu espagnol n'avait pas les faveurs de Xabi Alonso, ce dernier a tout de même demandé à son président de rapidement lui trouver un remplaçant au joueur en partance vers l'OM.