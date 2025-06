8 recrues cet été, l'OM met le feu au mercato

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM va lancer son mercato la semaine prochaine avec l’officialisation attendue de la signature d’Angel Gomes. La première d’une longue série pour Pablo Longoria, qui espère huit recrues cet été.

Le mercato est souvent agité à l’Olympique de Marseille entre juin et septembre et Pablo Longoria ne dérogera pas à la règle cet été. Avec la qualification en poche pour la prochaine Ligue des Champions, le club phocéen a des moyens et de l’ambition, avec l’objectif de créer un groupe capable de se placer dans le top 24 en phase de ligue. Les dirigeants olympiens sont déjà à pied d’oeuvre pour renforcer l’équipe et ainsi offrir un mercato de luxe à Roberto De Zerbi. Une première signature est attendue la semaine prochaine, celle d’Angel Gomes. En fin de contrat avec Lille, l’international anglais privilégie l’offre de l’OM à celle de Tottenham et l’accord est presque total.

La Provence confirme cette signature imminente, et nous apprend qu’elle sera la première d’une très longue série. Et pour cause, Medhi Benatia et Pablo Longoria tablent sur huit recrues lors de ce mercato estival. Dans le détail, l’OM souhaite s’offrir deux défenseurs centraux, deux latéraux (un de chaque côté), un ailier gauche titulaire, une doublure à Mason Greenwood au poste d’ailier droit et une doublure à Amine Gouiri en attaque en plus donc de la première recrue potentielle Angel Gomes. A ses huit renforts espérés, il faudra peut-être ajouter Ismaël Bennacer, qui va retourner à l’AC Milan mais qui pourrait faire l’objet d’un nouveau prêt à l’OM dans les semaines à venir.

L'OM vise huit recrues cet été au mercato

Autant dire que les dirigeants olympiens n’ont pas l’intention de chômer cet été pour le plus grand plaisir de Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien semble d’ailleurs convaincu que ses voeux seront exaucés au mercato. La preuve, il vient de refuser une offre en or de Tottenham, cador de Premier League et qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Un choix fort de la part de l’ex-entraîneur de Brighton, qui semble avoir confiance en la capacité des dirigeants de l’OM à faire venir des grands noms. Les supporters ne demandent que ça, eux aussi.