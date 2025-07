8 ME pour un international camerounais, l'OM est chaud

L'Olympique de Marseille est en quête d'un latéral droit au mercato. Les Phocéens ont flairé le bon coup au Hellas Vérone mais ils sont loin d'être les seuls dans le dossier.

L'Olympique de Marseille a besoin de se constituer une défense solide et complète au mercato. Il faut évidemment des défenseurs centraux de qualité. Le club olympien n'a pas trainé avec le transfert de Facundo Medina et une approche sérieuse pour Nayef Aguerd. Néanmoins, attention à ne pas délaisser les côtés. Le système exigeant de Roberto de Zerbi implique une utilisation optimale de la largeur du terrain en phase offensive comme défensive. Recruter un nouveau latéral est fortement conseillé surtout sans connaître l'avenir d'Amir Murillo au mercato.

L'OM se penche sur cette problématique et a déjà repéré un joueur. Selon les informations du site italien Tuttomercatoweb, les Phocéens étudient la piste menant à Jackson Tchatchoua. Agé de 23 ans, l'international camerounais évolue à l'Hellas Vérone en Serie A. Élément essentiel dans le maintien du club en fin de saison, Tchatchoua joue comme arrière droit mais peut aussi être aligné à gauche. Une polyvalence intéressante tout comme son prix évalué autour des 10 millions d'euros maximum.

🚨🆕 #Verona 🇸🇳 #TransferNews

Jackson Tchatchoua's future is still open.



🔸 Wolves have shown limited interest but no offer yet.



🔸 Everton, Galatasaray and Marseille are also following him.



🔸 Galatasaray are preparing the first offer.



🔸 Tchatchoua is currently in Miami,… https://t.co/JDFuuuahMw pic.twitter.com/2lB98k6zRB