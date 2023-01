7 ME dans les caisses, l’OM boucle un nouveau départ

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Très actif pendant ce mercato hivernal, l’Olympique de Marseille va enregistrer un nouveau départ définitif. Suite à son prêt pour une saison l’été dernier, Arkadiusz Milik a donné satisfaction à la Juventus Turin qui s’apprête à conclure son transfert.

Si la Juventus Turin occupe fièrement la troisième place de Serie A, c’est en grande partie grâce à Arkadiusz Milik. La Vieille Dame se dirigeait vers un match nul décevant contre le promu Cremonese mercredi. Mais un coup franc direct du Polonais a offert la victoire aux Bianconeri dans le temps additionnel (0-1). De quoi conforter l’avis de la direction turinoise sur l’attaquant prêté par l’Olympique de Marseille. Depuis le début de la saison, l’ancien joueur du Napoli totalise sept buts toutes compétitions confondues. Des statistiques suffisantes pour inciter la Juventus Turin à le conserver.

En effet, le Corriere della Sera nous apprend que le directeur sportif Federico Cherubini a déjà annoncé à l’Olympique de Marseille son intention de lever l’option d’achat pour le prêt d’Arkadiusz Milik. Afin d’éviter toute concurrence à l’approche du mercato estival, le dirigeant italien voudrait conclure l’opération avant la 30 avril, ajoute le média Sky Italia. La Juventus Turin va donc verser sept millions d’euros pour le transfert de l’international polonais, sans compter les deux millions d’euros de bonus éventuels.

Une bonne nouvelle pour toutes les parties

De son côté, l’avant-centre de 28 ans n’y verra sûrement pas d’inconvénient. Dans un entretien accordé au journal L’Equipe en octobre dernier, Arkadiusz Milik se disait déjà heureux à Turin. « Je suis très motivé, confiait-il au quotidien sportif. J'ai toujours dit que je rêvais de jouer dans les plus grands clubs, et la Juve fait partie de ceux-là. Montrer aux gens qui tu es, montrer que tu mérites de jouer ici, c'est une motivation importante. » Deux mois plus tard, le futur ex-Marseillais a atteint son objectif, pour le plus grand bonheur de l’Olympique de Marseille et de son président Pablo Longoria.