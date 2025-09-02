4 transferts pour faire le bonheur de l'OM

Dans : OM.

L'OM a connu un mercato estival très mouvementé, que ce soit dans le sens des arrivées ou des départs. Le club phocéen espère d'ailleurs boucler d'autres opérations prochainement.

L'Olympique de Marseille a changé énormément de choses cet été lors du marché des transferts. Le club phocéen a du mal ces dernières années à miser sur la continuité. Mais la direction marseillaise espère que cette saison sera la bonne malgré déjà quelques couacs. L'OM n'a peut-être pas encore totalement terminé de dégraisser son effectif car les pensionnaires du Stade Vélodrome n'ont pas envie de pénaliser le vestiaire de Roberto De Zerbi. L'Italien ne veut en effet pas gérer les états d'âme des joueurs qui ne font plus partie du projet. Et ils sont au nombre de quatre.

Encore du travail pour la direction de l'OM

Selon les informations de La Provence, l'Olympique de Marseille est toujours au travail afin de trouver une porte de sortie pour Neal Maupay, Amine Harit, Pol Lirola et Ruben Blanco. C'est possible, car certains championnats ont encore leur mercato estival ouvert. En Belgique, le marché ferme le 8 septembre, en Arabie saoudite le 11 septembre, en Grèce et en Turquie le 12 septembre et au Qatar le 16 septembre. Autant de destinations possibles pour les quatre indésirables phocéens. A noter que l'OM pourrait aussi tenter de boucler d'autres arrivées, notamment sur le marché des joueurs en fin de contrat. Pendant cette trêve internationale, la direction phocéenne devra peaufiner sa stratégie et espérer que l'équipe de Roberto De Zerbi réagisse rapidement. Les Phocéens recevront notamment le FC Lorient au Stade Vélodrome le 12 septembre prochain. Plus le droit à l'erreur pour les Marseillais, qui ont déjà pris un peu de retard sur le wagon de tête du championnat.