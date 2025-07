35 millions pour Paixao, l'OM doit envoyer la sauce

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le dossier Igor Paixao bat de l’aile à Marseille, où aucun accord n’a été trouvé pour le transfert de l’ailier brésilien. L’OM a pourtant tout intérêt à finaliser son arrivée même si le prix exigé par Feyenoord est colossal.

Depuis le début du mois de juin, l’Olympique de Marseille et Feyenoord se tournent autour, à la recherche d’un accord pour le transfert d’Igor Paixao. L’ailier brésilien, auteur de 19 buts toutes compétitions confondues la saison dernière, est le choix n°1 de l’OM au poste d’ailier gauche. Sauf que pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé entre les deux clubs. La dernière offre marseillaise s’élève à 28 millions d’euros tandis que Feyenoord réclame près de 35 millions d’euros bonus compris pour sa star de 25 ans. Le tarif est colossal et ferait de Paixao la recrue la plus chère de l’histoire de Marseille.

Mais pour Jean-Philippe Durand, ancien recruteur du club phocéen, le risque est à prendre au vu de la qualité du Brésilien. « On m’a envoyé voir des matchs en Belgique et aux Pays-Bas, où j’ai assisté à des matchs de Feyenoord. Je l’avais trouvé vraiment très intéressant. Son petit gabarit, son pied droit, sa personnalité. Très rapide, toujours attiré par le but, percurant et agressif dans ses prises de balle. C’est un joueur qui a du peps » s’emballe dans La Provence celui qui est désormais recruteur pour Schalke 04 et qui a eu l’occasion de voir Igor Paixao ces derniers mois.

L'OM doit foncer sur Paixao sans hésiter

« Sur des pieds inversés, ça peut être un excellent pendant à Mason Greenwood, en un peu plus athlétique je trouve avec une certaine tonicité musculaire. Après, je ne l’ai vu que sur un petit échantillon » poursuit-il avant de conclure. « Mais la première impression a été bonne. Ce n’est pas lui que je suis venu observer, mais on était obligé de le repérer sur le terrain. Il était au-dessus du lot ». Ce qui confirme que l’OM ne s’est pas trompé en faisant d’Igor Paixao sa priorité du recrutement au poste d’ailier gauche. Cela vaut-il le coup pour autant de signer un chèque monstrueux à 35 millions d’euros ? Seuls les dirigeants olympiens ont la réponse et les prochains jours en diront davantage sur les réelles intentions de l’OM sur ce dossier qui ressemble de plus en plus au feuilleton de l’été à Marseille.