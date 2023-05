32 millions pour un remplaçant, l'OM frappe fort

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Pablo Longoria compte sur une grosse vente de Mattéo Guendouzi pour renflouer les caisses de l’OM lors du prochain mercato estival.

Après avoir injecté 50 millions d’euros lors du mercato hivernal au mois de janvier, ce qui a permis à Pablo Longoria de recruter Vitinha, Azzedine Ounahi et Ruslan Malinovskyi, le propriétaire du club marseillais Frank McCourt attend des ventes. Au moins une grosse, tout du moins, afin de renflouer un peu les caisses de l’OM et avant de réinvestir sur quelques grosses recrues d’envergure dans les semaines à venir. Un joueur a de grandes chances de rapporter un gros chèque à l’état-major de l’Olympique de Marseille durant ce mercato, il s’agit de Mattéo Guendouzi.

Tottenham s'invite dans le dossier Guendouzi

Il faut dire que le vice-champion du monde 2022 a une très belle cote en Angleterre et sort de deux saisons globalement abouties en France malgré six derniers mois plus difficiles sous les ordres d’Igor Tudor. On le sait, Aston Villa est très chaud pour s’offrir l’ex-milieu de terrain d’Arsenal en raison de la présence d’Unai Emery au sein du club. Mais selon les informations de l’insider Mohamed Toubache-Ter, Aston Villa n’est pas tout seul sur le dossier.

Newcastle et Brighton sont également sur les rangs et plus récemment, Tottenham a fait irruption dans le dossier Mattéo Guendouzi. Les Spurs apprécient le profil « box to box » de l’ancien Lorientais et pourraient miser sur le milieu de terrain de l’OM cet été. Des intérêts en pagaille venus de la Premier League qui font véritablement les affaires de Pablo Longoria. Alors qu’il y a quelques semaines, un prix avoisinant les 20 millions d’euros était évoqué, les exigences du président de Marseille ont augmenté.

Longoria attend plus de 30 millions d'euros pour Guendouzi

A en croire l’insider sur Twitter, l’OM réclame maintenant 32 millions d’euros bonus compris en échange de la signature de Mattéo Guendouzi. Un prix qui pourrait encore grimper si les clubs anglais se disputent une lutte acharnée pour recruter l’international français. Ce qui fera les affaires de Pablo Longoria, très complimenté depuis sa prise de fonctions à Marseille pour son recrutement mais davantage critiqué pour ses difficultés à vendre des joueurs à bon prix même si la tendance a commencé à s’inverser avec les transferts de Duje Caleta-Car en Angleterre, Gerson au Brésil ou encore de Bamba Dieng à Lorient.