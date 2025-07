28 ME refusés, l'OM se retire du dossier Paixao ‍!

Le dossier Igor Paixao prend une très mauvaise tournure pour l’OM à tel point que le club phocéen s’est retiré de la course à la signature de l’ailier brésilien du Feyenoord selon la presse anglaise.

Igor Paixao à l’Olympique de Marseille, c’est depuis plusieurs semaines le feuilleton de l’été en Provence. Roberto De Zerbi et Medhi Benatia ont fait de l’ailier brésilien du Feyenoord leur priorité au poste d’ailier gauche afin de compenser le départ à l’Inter Milan de Luis Henrique. Ce week-end, tous les feux semblaient au vert pour la venue à Marseille de celui qui a inscrit 19 buts toutes compétitions confondues la saison dernière. En réalité, aucun accord n’a jamais été trouvé entre l’OM et Feyenoord. Et même si Medhi Benatia s’est rendu à Rotterdam pour débloquer le deal, la venue d’Igor Paixao à l’Olympique de Marseille est sérieusement compromise selon TeamTalk.

⚪🔵🟡 Leeds given serious hope of Igor Paixao deal after talks over a move to Marseille for the Brazilian break down!



