25 millions pour ça, l’OM fait enrager l’Inter

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Luis Henrique a fêté samedi sa première titularisation avec l’Inter lors de la Coupe du monde des clubs contre Urawa. L’ancien joueur de l’OM n’a pas convaincu, héritant de la pire note du match côté milanais.

Désireux de boucler une grosse vente avant son passage devant la DNCG mi-juin, l’Olympique de Marseille a transféré Luis Henrique à l’Inter Milan pour 25 millions d’euros bonus compris. Une belle plus-value réalisée par Pablo Longoria, qui avait recruté l’ailier brésilien pour seulement 10 millions d’euros cinq ans plus tôt. Les supporters milanais ont découvert Luis Henrique contre Monterrey le 18 juin dernier avec une entrée en jeu, mais l’ancien de l’OM a fêté sa première titularisation ce samedi contre Urawa lors de la 2e journée de la Coupe du monde des clubs. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien joueur de Botafogo n’a pas du tout convaincu, héritant même de la pire note du match dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, qui n’a pas été tendre avec le néo-Interriste.

Luis Henrique déçoit pour sa première avec l'Inter

Les notes de l’#Inter après la victoire face à Urawa, Lautaro homme du match (7), Luis Henrique le plus décevant (4) 🗞️ pic.twitter.com/5fRFP8DeWv — Guillaume Pacini (@Guillaumemp) June 22, 2025

« Il aurait dû mieux exploiter l’opportunité offerte sans le titulaire habituel (Dumfries) pour marquer des points. Ce qui a fait mauvaise impression, c’est son incapacité à provoquer son adversaire, à prendre des risques et à créer la supériorité. Son placement et ses tentatives de repli ont été problématiques. L’ailier sud-américain aura certainement d’autres occasions » écrit le journal aux pages roses, qui a accordé la mauvaise note de 4/10 à Luis Henrique malgré la victoire de l’Inter, qui espère que ce genre de prestation ratée ne se répètera pas trop souvent pour l’ancien Marseillais au vu de l’investissement consenti pour le faire venir avec un gros chèque de 25 millions d’euros.

Du côté de l’OM, on sait que le Brésilien est très irrégulier et capable du meilleur comme du pire. Les supporters et les dirigeants de l’Inter seront bientôt, eux aussi au courant, en espérant tout de même voir rapidement le meilleur visage de l’ailier de 23 ans sous les couleurs nerazzurri.