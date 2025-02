20 millions pour Gouiri, l'OM a fait l'affaire du siècle

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Amine Gouiri est en feu depuis sa signature à l’OM cet hiver et l’a une fois de plus confirmé ce samedi après-midi avec un doublé contre l’ASSE.

Cet hiver, l’Olympique de Marseille a pris le risque de se séparer d’Elye Wahi après seulement six mois et a fait le choix de miser sur Amine Gouiri pour le remplacer. A première vue, la décision de Medhi Benatia n’a pas convaincu tout le monde, c’est le moins que l’on puisse dire puisque les supporters de l’OM s’attendaient à un plus gros nom pour compenser la perte de l’international espoirs français, vendu pour près de 30 millions d’euros à Francfort. Les suiveurs du club phocéen ont par ailleurs tiqué sur le prix payé par Marseille pour faire venir Gouiri, acheté 20 millions d’euros en provenance de Rennes. Mais en l’espace de trois matchs, l’international algérien a déjà mis tout le monde dans sa poche, délivrant 3 passes décisives et inscrivant 2 buts, ce samedi face à l’AS Saint-Etienne.

Gouiri appreciation post 😮‍💨🇩🇿 pic.twitter.com/lBfAdVyldf — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) February 15, 2025

Après le succès probant de l’OM face aux Verts, les compliments fusent sur les réseaux sociaux à l’égard du nouveau numéro neuf du club phocéen. « Le match de Gouiri, mort de rire ! il est trop fort… Wahi, avec tout le respect, merci d’être parti », « mine Gouiri c’est BEAUCOUP trop fort », « Les appels de Gouiri dans la profondeur, sa capacité à s’associer au collectif et à frapper les CPA … On serait pas déjà sur la meilleure recrue du mercato hivernal du championnat ? », « Les débuts sont juste incroyables » ou encore « Je suis tellement soulagé du doublé de Gouiri, on dépendait tellement de Greenwood sur les buts en première partie de saison » savourent les supporters de l’OM, ravis de voir leur nouvel avant-centre s’acclimater de la sorte. Cela sera bien sûr à confirmer face à des adversaires d’un autre niveau mais après ses trois premiers matchs, Amine Gouiri a déjà conquis tout le monde à Marseille.