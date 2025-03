20 milliards, le boss de l’OM est un petit joueur

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Frank McCourt est chaud pour un investissement qui vaut tous les mercatos du monde. Si l'Américain dit oui à tout en ce qui concerne l'OM, son projet de rêve s'annonce compliqué.

Dépensier avec l’OM au point de perdre des dizaines de millions d’euros chaque saison, Frank McCourt dit oui à toutes les dépenses et cela convient très bien à Pablo Longoria qui en profite pour réaliser des mercatos très ambitieux. Car de son côté, l’homme d’affaire américain est sur un projet d’une autre dimension, et cela lui occupe la plus claire partie de son temps. Dans son ambition de révolutionner Internet, il rêve de racheter la version américaine de Tiktok à sa société mère Bytedance. Une directive américaine oblige le géant chinois à céder sa société à des propriétaires US, et l’occasion est trop belle pour Frank McCourt de marquer les esprits avec une telle acquisition. Associé à des financiers et des investisseurs, le boss de l’OM a prévu de préparer une enveloppe de 20 milliards d’euros pour récupérer TikTok et le contrôle sur le territoire américain, affirme USA Today.

Le prix double, McCourt voit rouge

Mais selon les dernières indiscrétions de la presse financière américaine, non seulement les propriétaires chinois n’ont pas envie de faire le moindre effort pour négocier ou céder leur société, quitte à aller au clash plutôt que vendre, mais en plus ils pourraient se baser sur la valeur du réseau social sur le marché américain pour demander le double, soit 40 milliards d’euros. Un montant que Frank McCourt est très loin de pouvoir réunir à l’heure actuelle. Le printemps devrait permettre de trancher sur ce dossier qui captive les suiveurs de l’actualité numérique, alors que TikTok a obtenu un délai supplémentaire pour préparer la vente de sa filiale américaine.