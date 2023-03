2 millions pour l'OM, Radonjic jusqu'en 2026 au Torino

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Prêté l'été dernier par l'Olympique de Marseille au Torino, Nemanja Radonjic ne devrait pas revenir au Vélodrome sous le maillot de l'OM. Le club de Serie A a levé l'option d'achat devenu obligatoire suite aux performances du joueur.

A l’entame de sa dernière année de contrat avec Marseille, Nemanja Radonjic avait été prêté au concurrent turinois de la Juventus, ce prêt ayant été assorti d’une option d’achat devenant obligatoire suivant différents critères permettant à l’actuel 11e du championnat d’Italie de s’offrir l’attaquant serbe pour 2 millions d'euros. Arrivé à l’OM en provenance de l’Etoile Rouge en 2018 pour 12 millions d’euros, Radonjic n’a jamais vraiment fait sa place à l’Olympique de Marseille, qui l’a prêté au Hertha Berlin, à Benfica et l’été dernier au Torino. Et selon le quotidien sportif Tuttosport, les dirigeants italiens ont donc déclenché cette option en février et le joueur de 27 ans est désormais lié avec l’équipe transalpine jusqu’en 2026.

Grosse colère de Nemanja Radonjic avec son entraîneur 😡



L’ancien marseillais était entré à la 60e minute mais Juric vient de le sortir à la 73e minute.



Il n’aura même pas joué un quart d’heure. 😭 pic.twitter.com/icG1pHINcP — Footballogue (@Footballogue) February 28, 2023

Le média précise cependant que Nemanja Radonjic pourrait quitter Turin lors du prochain mercato, mais qu’il ne le fera pas librement. Il y a trois semaines, Radonjic s'était fait démolir par Ivan Juric, le coach du Torino après un non-match de Radonjic face à la Juventus, ce dernier ayant été sorti 13 minutes après être entré en jeu. « Il y a des choses que je ne comprends pas. Il manque de respect envers le jeu. Je lui demande de faire des choses et il fait l’inverse. Après six mois, je ne suis pas parvenu à le faire devenir un joueur de foot », avait lancé le technicien. Pas de quoi empêcher ses dirigeants de signer un chèque de 2 millions d'euros à Pablo Longoria.