15ME pour le prodige brésilien, l'OM dit banco

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM réalise globalement une bonne saison en Ligue 1. Un joueur est notamment une belle surprise du côté phocéen : Luis Henrique.

Il y a quelques mois, Luis Henrique était plus que jamais sur le départ du côté de l'OM. Le Brésilien voulait néanmoins se battre pour sa place avec l'arrivée de Roberto De Zerbi. L'Italien a plus que motivé l'ancien de Botafogo. De quoi permettre à l'Olympique de Marseille de prendre de nombreux points et de pouvoir compter sur les services d'un joueur retrouvé. Les performances de Luis Henrique sont d'ailleurs loin de passer inaperçues en Europe. Pas mal de clubs sont intéressés et vont faire des offres à Marseille lors de la prochaine intersaison. De quoi promettre une belle rentrée d'argent aux Phocéens si un départ était accepté.

Luis Henrique fait tourner des têtes en Europe

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Luís Henrique⚡️ (@luis_ht01)

Selon les informations d'Ekrem Konur, des formations de Premier League mais aussi de Serie A sont en effet très chaudes à l'idée de récupérer Luis Henrique. Le Brésilien est encore sous contrat à l'OM jusqu'en juin 2028 et ne sera pas bradé par la direction phocéenne. Surtout au vu de ses dernières performances. Le joueur de 23 ans est évalué à 15 millions d'euros. Cette saison avec les pensionnaires du Stade Vélodrome, le natif de Joao Pessoa a pris part à 25 matchs toutes compétitions confondues pour 9 buts marqués et 6 passes décisives délivrées. L'ailier gauche est très souvent titulaire avec Roberto De Zerbi. Les Phocéens devront faire le travail en cette seconde partie de saison. Si l'OM a un peu de marge, la dernière défaite à Auxerre en Ligue 1 a quelque peu plongé l'équipe dans la chaos. Surtout que la direction semble perdre sa lucidité, persuadée que l'arbitrage est contre son équipe...