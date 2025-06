15ME de salaire par an, l’OM stoppe les discussions

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Priorité de l’OM en défense au début de l’été, Aymeric Laporte semble s’éloigner du club phocéen. Le salaire perçu par le joueur en Arabie Saoudite pourrait être l’une des raisons de cette volte-face.

Cet été, le mercato sera une fois de plus très mouvementé à l’Olympique de Marseille, où Medhi Benatia est sur tous les fronts pour offrir à Roberto De Zerbi une équipe compétitive. La priorité du directeur sportif olympien est de renforcer la défense, et des avancées significatives sont intervenues ce week-end dans les dossiers Facundo Medina (Lens) et Nayef Aguerd (West Ham). On ne parle plus ou presque du dossier Aymeric Laporte, lequel était pourtant le choix n°1 de l’OM il y a quelques semaines. Il faut dire que l’international espagnol n’a toujours pas résilié son contrat avec Al-Nassr, ce qui complique considérablement les choses.

Au-delà de cet aspect, le salaire du joueur est un frein non négligeable comme le souligne le média Todo Fichajes. Et pour cause, l’ancien joueur de Manchester City percevrait actuellement 15 millions d’euros à l’année en Arabie Saoudite. Même avec un effort de sa part, ses émoluments seraient de loin les plus importants du vestiaire à l’OM, un risque que le board marseillais ne semble finalement pas prêt à prendre. De plus, la concurrence semble se réveiller de plus en plus fortement dans ce dossier. Au-delà de Marseille, son ancien club de l’Athletic Bilbao a manifesté un intérêt tandis que des poids lourds anglais tels que Chelsea et Manchester United surveillent la situation du champion d’Europe 2024 de près.

L'OM met Laporte de côté et fonce sur Aguerd

Autant d’éléments qui éloignent peu à peu Aymeric Laporte de Marseille et qui expliquent pourquoi le club olympien a accéléré au cours des dernières heures sur le dossier Nayef Aguerd. L’international marocain de West Ham sera certes plus cher à l’achat, avec une indemnité de transfert à verser aux Hammers. Mais son salaire n’a rien à voir, un élément clé pour Pablo Longoria qui souhaite conserver un équilibre dans sa grille salariale. Ce dossier restera suivi jusqu’au bout par l’OM mais désormais, la tendance n’est clairement plus à une signature d’Aymeric Laporte lors de ce mercato estival.