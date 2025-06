15 ME pour Merlin, la deuxième grosse vente de l'OM ‍?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Auteur d’une saison mitigée mais d’un bon Euro avec l’équipe de France Espoirs, Quentin Merlin ne sait pas encore s’il restera à l’OM. Le club phocéen est ouvert à son départ, mais pas à n’importe quel prix.

Titulaire en début de saison, Quentin Merlin a perdu sa place au fil des mois à l’Olympique de Marseille. En effet, c’est Ulisses Garcia qui a terminé la saison comme titulaire, l’international espoirs français n’ayant pas apporté toutes les garanties à Roberto De Zerbi sur le plan défensif malgré sa patte gauche soyeuse et sa capacité à aider l’OM en attaque. Son avenir est aujourd’hui très incertain, comme le souligne RMC. La radio nous apprend qu’aux yeux des dirigeants marseillais, Quentin Merlin est toujours considéré comme un jeune joueur à très fort potentiel et dont la marge de progression est immense.

À la 84e minute, Quentin Merlin dégaine une frappe venue d’ailleurs ! 🚀🤩



Une deuxième égalisation cruciale qui relance tout dans ce quart de l’Euro Espoirs 💪#DANFRA #U21EURO pic.twitter.com/mvMrbwdjcA — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 23, 2025

Mais « il demeure aussi une valeur marchande, et ses performances lors de l’Euro Espoirs pourraient être de nature à attiser les convoitises ». Notre confrère Florent Germain ajoute que si une offre intéressante arrive sur le bureau de Pablo Longoria, l’OM ne dira pas non à un départ. Mais pas à n’importe quel prix. Car selon les informations du compte insider La Tribune OM, les dirigeants phocéens ne veulent pas entendre parler d’un départ pour moins de 15 millions d’euros. Après la vente de Luis Henrique à l’Inter Milan pour 25 millions d’euros début juin, l’OM pourrait donc enregistrer sa deuxième grosse vente de l’été.

L'OM ouvert à un départ de Merlin pour 15 ME

Un départ qui risque d’être très vite compensé par Medhi Benatia puisque Marseille avance bien dans le dossier Facundo Medina. Selon L’Equipe, un accord est d’ailleurs proche d’être trouvé entre Lens et l’OM pour l’Argentin, défenseur central que Roberto De Zerbi imagine bien évoluer en tant que latéral gauche dans une défense à quatre la saison prochaine. Reste que pour Quentin Merlin et son entourage, il ne sera pas question de quitter Marseille pour n’importe quel club et il faudra recevoir une belle offre pour être tenté d’aller voir ailleurs, surtout au moment où l’OM retrouve la Ligue des Champions.