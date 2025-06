15 clubs le veulent, l'OM passe à l'action

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM sera particulièrement actif cet été sur le marché des transferts. Le club phocéen a notamment des vues sur un attaquant évoluant en Ligue 1.

La saison prochaine, l'OM aura la chance d'évoluer en Ligue des champions. Roberto De Zerbi veut pouvoir disposer du meilleur effectif possible pour mener à bien ses projets avec le club phocéen. L'Italien souhaite notamment l'arrivée de nouveaux joueurs offensifs. La direction de l'OM est donc en recherche active et multiplie les pistes. Si Marseille pourrait faire quelques gros coups, l'idée est également de saisir certaines opportunités. Selon les informations de Top Mercato, les pensionnaires du Stade Vélodrome pourraient prochainement trouver leur bonheur du côté de l'AJ Auxerre.

L'OM craque pour Sinayoko

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lassine Sinayoko (@sinayoko_25)

Ces dernières heures, le média français indique en effet que l'OM est sur le point de faire une offre aux Bourguignons pour s'attacher les services de Lassine Sinayoko. On connait même le montant puisque les dirigeants phocéens vont envoyer 5 millions d'euros à Auxerre pour boucler le deal. A noter néanmoins que Marseille n'est pas le seul club à s'intéresser à Sinayoko. C'est aussi le cas du LOSC, de Toulouse, du Paris FC, de Nottingham, de Newcastle, de Watford, de Hull, du FC Séville, de l'Osasuna, de Villarreal, de l'Espanyol Barcelone, du Bayer Leverkusen, d'Hoffenheim, du Borussia Mönchengladbach et de Côme. L'OM devra donc faire vite pour espérer signer Sinayoko. L'attaquant de 25 ans aura en tout cas l'embarras du choix pour continuer sa carrière au plus haut niveau. On sait déjà que l'AJA ne veut pas renforcer un concurrent au maintien en Ligue 1, ce qui complique pour le moment la donne pour Toulouse et le Paris FC. Le discours de Medhi Benatia sera aussi déterminant pour rassurer le joueur sur son éventuel temps de jeu dans la cité phocéenne.