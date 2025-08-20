10 transferts en 10 jours, l'OM va tout casser

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La fin du mercato s’annonce bouillante à l’OM, qui pourrait conclure pas moins de dix transferts d’ici au 31 août.

L’Olympique de Marseille est le grand spécialiste des mercatos animés l’été et l’intersaison 2025 n’échappe pas à la règle. La stabilité était pourtant le maître mot de l’été en Provence, avec un entraîneur qui reste pour une seconde année de suite, des dirigeants qui conservent eux aussi leurs fonctions et des cadres qui devaient tous rester. Le scénario a un peu évolué depuis mardi, avec le départ annoncé d’Adrien Rabiot, officiellement placé sur la liste des transferts par l’OM après son accrochage avec Adrien Rabiot à la fin du match à Rennes ce vendredi.

10 transferts d'ici au 31 août à l'OM ?

L’international français et l’ailier anglais devraient partir d’ici au 31 août, du boulot en plus pour Medhi Benatia et Pablo Longoria. Les deux hommes vont faire chauffer les téléphones jusqu’à la fin du mercato et le résultat pourrait être spectaculaire. Selon les informations de Foot Mercato, l’OM pourrait boucler jusqu’à dix transferts, départs et arrivées cumulées, dans les dix jours à venir. Dans le sens des départs, en plus de Rowe et Rabiot, des joueurs tels que Maupay, Lirola, Harit, Moumbagna ou encore Ounahi et Meïté sont toujours poussés vers la sortie.

Marseille espère trouver à tous ces joueurs des portes de sortie afin d’alléger sa masse salariale et accélérer sur le rayon des arrivées. Car en parallèle, le board olympien a toujours l’intention de recruter un latéral gauche, un milieu de terrain, un défenseur central et une doublure à Mason Greenwood. On peut désormais penser qu’un second milieu de terrain sera recruté avec le départ, non prévu initialement, d’Adrien Rabiot. Les noms de Bennacer, Zhegrova ou encore Ordonez reviennent avec insistance. Une chose est en tout cas certaine, le mercato estival sera bouillant et pimenté jusqu’au bout du mois d’août à l’OM, avec des surprises chaque jour ou presque. Reste à voir si le résultat final de ce mercato agité sera satisfaisant pour les supporters et les dirigeants olympiens.