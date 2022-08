10 ME pour Caleta-Car, l'OM peut faire l'affaire du siècle

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM compte bien se montrer encore actif en ce mercato estival. Le club phocéen cherche une porte de sortie à Duje Caleta-Car.

Ce dimanche, l'OM a subi la loi de l'AC Milan au Stade Vélodrome en match de préparation. D'ailleurs le dernier avant la réception de Reims le week-end prochain. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la confiance n'est pas de mise avant cette nouvelle saison. Igor Tudor crispe en interne et les joueurs veulent une réunion avec Pablo Longoria. Quelque semaines à peine après son arrivée, le Croate est déjà menacé. Et le recrutement de l'OM n'est pas non plus des plus séduisants pour les fans phocéens, qui imaginaient autre chose avec la qualification en Ligue des champions. On parle néanmoins d'une belle pioche avec l'arrivée d'Alexis Sanchez en provenance de l'Inter. Au rayon des départs, les Phocéens espèrent toujours voir Duje Caleta-Car prendre la tangente. Le vice-champion du monde aura peut-être une belle porte de sortie en Italie.

Caleta-Car, direction la Serie A ?

Selon les informations du Corriere della Sera, le Torino est intéressé par le profil de Caleta-Car. Le club turinois cherche toujours un remplaçant à Gleison Bremer, parti à la Juve. Le défenseur de l'OM fait partie des profils qui plaisent aux dirigeants du Torino, avec Perr Schuurs (Ajax Amsterdam), Jason Denayer (libre) et Oumar Solet (Leipzig). L'OM pourrait faire jouer ses bonnes relations avec le Torino, à qui il a déjà prêté Nemanja Radonjic, pour finaliser un deal. Pour remplacer Bremer, le Toro est prêt à faire des offres aux alentours des 10 millions d'euros. Un montant qui pourrait satisfaire toutes les parties au sujet de Caleta-Car, en fin de contrat en 2023 avec l'OM. A 25 ans, le Croate va certainement devoir relancer sa carrière et passer par la petite porte pour de nouveau intéresser les meilleurs clubs européens, lui qui avait failli rejoindre Liverpool en 2021 pour 23 millions d'euros.