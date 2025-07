Lorient envoie brutalement Mandanda à la retraite

Dans : Lorient.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec le Stade Rennais, Steve Mandanda était proche de signer à Lorient, de retour en Ligue 1 cette saison. Mais le deal est sur le point de capoter et l’ancien gardien de l’OM pourrait prendre sa retraite.

Après trois ans passés au Stade Rennais, Steve Mandanda a quitté le club breton le 30 juin dernier. En fin de contrat, l’ancienne légende de l’Olympique de Marseille n’a pas été prolongé par le pensionnaire du Roazhon Park, qui peut désormais compter sur Brice Samba en tant que gardien numéro un. A 40 ans, toutes les options étaient sur la table pour Steve Mandanda, y compris celle d’une fin de carrière. Mais à la surprise générale, une belle opportunité lui était présentée de continuer en Ligue 1 sans pour autant vivre un gros chamboulement sur le plan personnel avec la possibilité de signer un dernier contrat à Lorient. La perspective de jouer en première division et de rester en Bretagne semblait plaire à Steve Mandanda mais selon Mohamed Toubache-Ter, tout est sur le point de s’écrouler.

Lorient renonce finalement à Mandanda

Mercato : Mandanda reste en Bretagne https://t.co/iCh3Ux3axz — Foot01.com (@Foot01_com) June 17, 2025

« Priorité de Lorient mais pas de Ronald Thomas, Steve Mandanda devrait mettre fin à sa fabuleuse et immense carrière » a publié l’insider, qui croit savoir que l’entraîneur des gardiens du FC Lorient n’a pas été convaincu par l’opportunité de faire venir Steve Mandanda chez les Merlus. C’est donc vers une fin de carrière, cette fois définitive, que se dirige l’ancien gardien de Crystal Palace et de l’Olympique de Marseille. Reste maintenant à savoir de quoi sera fait l’avenir du champion du monde 2018, qui avait évoqué au moment de son départ de l’OM une possible reconversion au sein du club phocéen dans un rôle encore à définir. C’est en tout cas un monument du football français qui s’apprête à raccrocher les crampons et à poser les gants, après 67 matchs en Ligue 2 et 555 matchs en Ligue 1.